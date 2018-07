Lysohorská nej zahajují sezónu

Až do začátku října se mohou v pravidelných termínech vydat na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd zájemci, kteří chtějí poznat Lysou horu jinak nebo jsou třeba fyzicky méně zdatní. „Trasa je fyzicky náročná s převýšením 700 metrů, ale právě díky několika zastávkám je výstup mnohem jednodušší, příjemnější a pestřejší,“ láká Dagmar Janovská z Turistického informačního centra.

Lysohorská nej… aneb co jste ještě nevěděli přiblíží v průběhu 2,5 - 3 hodin nejen historii Lysé hory, ale také pověsti o Ondrášovi – pánovi Lysé hory, představí jeskyně na Lukšinci nebo seznámí s kříži, které se cestou míjejí a upozorňují na to, že není radno hory podceňovat. K Lysé hoře neodmyslitelně patří také jeho dominanta – vysílač, ale také meteorologická stanice či znovu postavená vyhořelá Bezručova chata. To vše průvodce neopomene zmínit, a stejně tak ukáže za krásného počasí úchvatné výhledy na Javorníky, Jeseníky, Malou Fatru či vzdálené tatranské štíty.

„Zájemci o výstup si mohou své místo rezervovat nejpozději 3 dny předem plánovaným termínem na tel. čísle 603 264 058. Začátek trasy je vždy v 8.30 hodin u Lanového bludiště Opičárna v Ostravici. Za výstup v předem stanoveném termínu pro veřejnost zaplatí účastníci poplatek

50,-Kč, za děti do 6 let se neplatí,“ uzavírá Dagmar Janovská.

Termíny výstupů pro rok 2018: 10.7.2018, 22.7.2018, 31.7.2018, 5.8.2018, 14.8.2018, 26.8.2018, 2.9.2018, 16.9.2018, 23.9.2018, 7.10.2018.