VIDEO: Brněnská lvíčata vyrážejí na sluníčko, matka je zahání domů

Až do minulého týdne pobývali brněnští lví sourozenci kvůli mrazům pouze ve vnitřní ubikaci, v minulých dnech díky oteplení poprvé mohli vykouknout ven a užít si sluneční paprsky.

„Chodí do odstavného výběhu, aby si zvykli na prostředí a viděli, jak to venku vypadá. Délka jejich výletů závisí na tom, co jim matka Kivu dovolí. Dokáže dát jasně najevo, že by byla ráda, aby už šli dovnitř,“ popisuje mluvčí brněnské zoologické zahrady Michal Vaňáč.

Případné setkání se sněhem lvy konžské pocházející z Afriky nijak nerozhází. „Zásadním měřítkem jsou teploty, které i v Africe přes noc hodně klesají. Lolek chodil i v zimě ven každý den,“ zmiňuje Vaňáč otce mláďat narozených na konci prosince.

Rodina tráví čas pohromadě, rozdělit se musí jen při úklidu ubikace nebo při veterinární prohlídce.

Přestože se matka Kivu o dceru a syna vzorně stará, zcela v bezpečí lvíčata stále nejsou. „Teď nejvíc hrozí, že se někde bouchnou nebo spadnou a ublíží si. Snažili jsme se proto jejich expozici maximálně přizpůsobit, aby k žádnému zranění nedošlo,“ podotýká Vaňáč.

Obě mláďata stále čekají na svá jména. Samci vybere jméno kmotr, tím bude bývalý tenista Radek Štěpánek, který už se se svým kmotřencem seznámil. Jméno samičky zvolí fanoušci zoo, kteří mohou vybírat ze tří variant: Akudzwe (modlitba), Anoona (bůh vidí, zdrobněle Anu) nebo Anesuishe (bůh je s námi, zdrobněle Anesu).