VIDEO: Brněnská zoo ukázala záběry z narození lvíčat. Zatím se jim daří

Lvíčata přišla na svět v pátek 29. prosince. To první se narodilo několik minut před osmou hodinou večer, druhé až pět minut před půlnocí. „Není to nic neobvyklého,“ komentuje velký časový rozptyl mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.

Ze záběrů je patrné, že samice Kivu chvíli nechala své potomky ležet na horní podestě, poté je opatrně přenesla dolů do speciálně připraveného boxu.

V něm se svými mláďaty pobývá sama, jejího partnera Lolka chovatelé podobně jako v případě ledních medvědů přesunuli do jiného prostoru. „Jsou odděleni kvůli bezpečnosti mláďat a také proto, aby si Kivu sama osvojila, jak mláďata vychovávat, protože je matkou poprvé,“ vysvětluje Vaňáč.

Zaměstnanci zoo zatím do péče o novorozeňata nezasahují. „Máme na místě on-line kamery, takže situaci pozorujeme, ale všechno necháváme na Kivu. Pouze jí nosíme žrádlo, aby měla sílu,“ přibližuje Vaňáč.

Obě lvíčata pijí od matky mléko, vyhráno však ještě nemají. Zdá se ovšem, že se narodila zdravá. „Pokud by jim něco bylo, matka by to poznala a rychle by jejich život skoncovala. Ale pořád se může stát, že se o ně přestane starat. Kritické období může trvat i několik měsíců,“ upozorňuje Vaňáč.

Poslední úspěšný odchov lvů se v Brně povedl v roce 1993. Lvi konžští Kivu a Lolek se do zdejší zoo nastěhovali loni v červenci po čtrnácti letech, kdy v Brně král zvířat chyběl.