Rumburk se rozhodl zachránit Lužickou nemocnici

8:10

Rumburk se pustil do záchrany ztrátové Lužické nemocnice poté, co se nepodařilo dohodnout její převzetí Ústeckým krajem ani prodej soukromému subjektu. Prvním krokem je přestěhování lůžek akutní péče interny včetně jednotky intenzivní péče z pavilonu v Podhájí do hlavní nemocniční budovy.