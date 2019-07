Řidička srazila cyklistu a ujela, svědek ji dojel a přiměl vrátit se

Řidička najela do cyklisty zezadu v neděli odpoledne na rovném úseku silnice z obce Luková do Brodku u Přerova, a to ve chvíli, kdy dával rukou znamení, že bude odbočovat vlevo na cyklostezku.

„Nedodržela bezpečnou vzdálenost a přední částí vozu narazila do zadní části kola, což vedlo k pádu cyklisty na silnici. Žena z vozu vystoupila a křikla na něj, zda je v pořádku, vzápětí ale sedla zpátky a odjela směrem k Brodku,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Za odjíždějícím vozem se ovšem pustil svědek nehody, který následně řidičku dostihl v nedalekém Majetíně, kde zrovna parkovala své auto.

„Poté, co jí sdělil, aby se vrátila na místo nehody, to udělala a počkala až do příjezdu policejní hlídky. Zranění muže naštěstí nebyla nijak vážná, nicméně mu způsobila škodu tři tisíce korun na kole a dalších tisíc korun činila škoda na voze, jímž žena jela a nebyla jeho majitelkou,“ shrnula Zajícová.

Okolnosti nehody nyní policisté nadále zjišťují, případ zatím vyšetřují jako trestné činy ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, za který hrozí v krajním případě až pětileté vězení. Ovlivnění alkoholem vyloučily u řidičky i cyklisty dechové zkoušky.