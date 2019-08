U stanice metra Luka pobodal útočník dva lidi, pachatele zadržela policie

K napadení došlo v pátek kolem půl deváté večer u stanice metra B Luka v ulici Neustupného.

Muž pobodal v parku a mezi zaparkovanými auty zhruba padesátiletou ženu a jednašedesátiletého muže. „Měli bodná a řezná zranění,“ řekl iDNES.cz za pražské záchranáře Ondřej Franěk.

Oba vážně zraněné převezli záchranáři do nemocnic. Ženu na ARO do Motola, muže do Střešovic.

Útočník se dal po incidentu na útěk. Díky pohotovému svědku ale nedoběhl daleko. „Policisté ho zadrželi přibližně čtyři sta metrů od místa události. Byli nuceni použít donucovací prostředky v podobě hrozby namířenou střelnou zbraní, hmatů, chvatů, úderů a kopů, neboť muž byl značně agresivní,“ popsal mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

V poutech pak skončil na jedné ze služeben.



Policisté v sobotu nechtěli uvést další podrobnosti k případu, aby nenarušili vyšetřování.