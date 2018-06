Lovosickou distribuční halu naproti Lovochemii si pronajali Francouzi

„Prostor budeme předávat na přelomu června a července, aby si FM Logistic sama mohla připravit vnitřní vybavení. Kolaudace by mohla proběhnout v srpnu nebo v září, záleží na tom, jak rychle bude klient hotov,“ uvedl manažer P3 Tomáš Míček.

„Počty zaměstnanců nebudou v první fázi nijak dramatické, bude se jednat o desítky míst. Je to dáno tím, že doba postupuje. Zhruba před deseti lety by v takovémto provozu pracovalo sto padesát lidí, dnes díky automatizaci a různým systémům to bude třicet nebo čtyřicet zaměstnanců,“ přiblížil.

Nábory probíhají již od konce minulého roku. „Aktuálně hledáme kolegy na pozice pracovníků skladu a do administrativy,“ upřesňuje Eva Enčevová z FM Logistic.

„Volné pozice aktualizujeme na našich webových stránkách,“ doplňuje Enčevová. Podle ní by zde v příštích letech mohlo zaměstnání najít až několik stovek lidí.

Zpočátku firma plánuje dvousměnný pětidenní provoz od 6 do 22 hodin. „V budoucnu však počítáme s navýšením aktivit a zavedením třísměnného provozu od neděle večer do pátku večer,“ nastiňuje Enčevová.

FM Logistic chce zaměstnávat hlavně místní. „Agenturními pracovníky chceme vykrývat sezonní a více či méně plánované marketingové špičky našich klientů,“ uvádí Eva Enčevová. (O plánované stavbě v článku U Lovosic má vzniknout velký logistický park, zaměstná tisícovku lidí).