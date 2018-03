Pachatel prohodil žulový kvádr dveřmi prodejny a kradl elektroniku

17:14

Zatím neznámý pachatel se ve čtvrtek večer vloupal do prodejny s elektronikou v centru Plzně. Do objektu se dostal poté, co prohodil dveřmi žulový kvádr. Policisté vyčíslili způsobenou škodu na 230 tisíc korun.