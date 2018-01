Lupiči vylákali muže na parkoviště. Peníze jim nedal, tak ho zbili

Dva devatenáctiletí mladíci si dohodli plán, podle kterého jeden z nich vylákal sedmačtyřicetiletého muže na parkoviště v Chodově. Předstíral přitom zájem o koupi jeho auta.

„Při prohlídce vozidla k nim přistoupil druhý obviněný muž, který sdělil prodejci vozidla, že mu dluží peníze, protože nedodělal práci pro jeho otce. Poškozený se bránil s tím, že to není pravda, na to však obviněný reagoval vytažením krátké zbraně, kterou natáhl a namířil na poškozeného,“ popsala událost krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Lupič chtěl zaplatit několik tisíc korun. Muž mu ale řekl, že mu žádné peníze nedá, nasedl do auta a snažil se odjet. Tím oba lupiče rozčílil. Zaútočili na něj, zasadili mu několik ran pěstí do hlavy a kopali ho do břicha a do zad.

„Svého jednání zanechali až poté, co napadený křičel, že zavolá policii. Tímto jednáním mu způsobili škodu kolem 1 500 korun poškozením mobilního telefonu,“ doplnila mluvčí.

Sokolovští kriminalisté nyní oba pachatele obvinili z loupeže a také z výtržnictví. V policejní cele čekají na rozhodnutí soudce o vazbě. Hrozí jim až desetileté vězení.