Rošády v Loučné. Odvolaného starostu nahradila dříve sesazená starostka

Petra Harazímová z hnutí Loučná stanula poprvé v čele obce loni v prosinci. Jenže už v březnu skončila.

„Když mě v březnu odvolali, nečekala jsem, že za půl roku budu znovu starostkou. Pořád jsem ale cítila velkou podporu lidí. Proto jsem do toho šla znovu,“ říká Harazímová poté, co ji nyní zastupitelé zvolili podruhé.

Nutno ovšem říct, že ani po třetí volbě starosty za jedenáct měsíců není jisté, že se situace v Loučné zklidní. Obec je totiž rozdělená na dva tábory, stejně jako zastupitelstvo. A každý má svého favorita.

Soupeřem Harazímové je právě Jaroslav Sembdner z ODS, sám v minulém volebním období starosta, jenž ji v březnu nahradil a jehož nyní zase vystřídala ona.

Argument první: Čtvrt roku se nic nedělo

Po loňských komunálních volbách přitom nejdříve stanuli ve vedení radnice bok po boku, když se uskupení Loučná spolu dohodlo s ODS a KDU-ČSL, že se Sembdner stane zástupcem Harazímové, a ta obec povede.

Takový model se ale brzy ukázal jako nefunkční a neshody vyvrcholily v březnu, když lidovci a ODS těsnou většinou šesti zastupitelů z jedenácti dosáhli odvolání starostky a na její místo dosadili právě Sembdnera a post místostarostky získala jeho stranická kolegyně Jana Staňková.

„Nebylo možné čekat. Před obcí jsou velké akce a čtvrt roku se nic nedělo. Starostka neodváděla práci, kterou od ní naše uskupení ODS a KDU-ČSL očekávalo,“ zdůvodnil tehdy Sembdner.

Na podporu Harazímové se tehdy konaly protestní akce, obcí kolovala i petice, ale žádné další změny ani uklidnění situace v tu chvíli nepřinesly.

Argument druhý: Půl roku se nic nedělo

Jenže nyní byl odvolán pro změnu Sembdner, a to na návrh rivalky Harazímové. Pozoruhodné je, že ta uvedla prakticky stejné důvody jako on před půl rokem.

„Obec půl roku stagnovala, nefungovala, zásadní věci stály,“ uvedla a obratem odmítla, že by z její strany šlo o odvetu. „Nic takového. Brala jsem to jako nutnost, aby se v obci konečně začalo pracovat.“

Současně skončila i místostarostka Staňková (ODS), kterou nahradil Martin Přidálík (Loučná spolu).

Prosadit změny pomohli nezávislému uskupení i dva „odpadlíci“ – k Romanu Fišnarovi z ODS se přidal také lidovec Bohumil Tkadlec. Tím se poměr sil obrátil a nejtěsnější většinu šesti hlasů teď drží dosavadní opozice.

Je to pomsta, říká nyní už opět bývalý starosta

Sembdner za novým zvratem vidí pomstu, protože Tkadlec býval v minulosti místostarostou dlouholetého starosty Pavla Martínka (ČSSD), který byl po tlaku ODS odvolán a následně jej vyšetřovala policie. Žádné pochybení se ale nepodařilo prokázat.

Tkadlec to odmítá komentovat. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ reagoval na otázku MF DNES.

To odvolaný Sembdner byl sdílnější. „Jsem hodně zklamaný. Byl to podraz. Po odvolání jsem chtěl odejít i ze zastupitelstva, ale řada lidí mě přemlouvá, abych zůstal, tak jsem si to rozmyslel,“ řekl.

Podle něj je Loučná změnami ve vedení jen pro legraci. „Když je v průběhu jednoho roku dvakrát odvolán starosta, není to normální. My však budeme respektovat nové vedení, pokud bude pracovat pro obec, jak má, a bude to vidět,“ poznamenal.