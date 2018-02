Kolegové náměstka brněnského primátora uspěli při losu výhodných bytů

Nemohl jsem to nijak ovlivnit, reaguje Hladík „Losování jsem nijak neovlivňoval, ani jsem nemohl. Je to náhoda,“ prohlásil striktně náměstek brněnského primátora Petr Hladík o přidělení dvou startovacích bytů pro jeho spolupracovníky. Víte o tom, že v posledních dvou várkách startovacích bytů byli vylosováni váš konzultant a asistentka?

Samozřejmě vím. Je to náhoda?

Ano. Úplná náhoda?

Paní Ustohalová, já vás příště budu brát na bytovou komisi. Tak nedělejte kauzu z blbostí. Byty se losují v zapečetěných obálkách, přijďte se tam někdy podívat. Podle zápisu ze zasedání komise jste tam přišel jako host. Proč?

Nejsem členem bytové komise, nemůžu o ničem hlasovat, rozhodovat, nelosuji, nezapečeťuji obálky. Chodím na každé zasedání, v poslední době méně, podle toho, jak mi to vyjde. Byl jste i při minulém losování startovacích bytů loni v dubnu, kdy získala byt vaše asistentka?

To si nepamatuju, ale dá se to vyhledat. Řekli vám vaši podřízení, že budou žádat o obecní byty?

Jeden ano, druhý ne. Rozmlouval jste jim to?

Ne, proč bych jim to rozmlouval? Je to nabídka města Brna, kterou tady máme pro každého. Nejde jen o to, že jsou to vaši nejbližší spolupracovníci, jsou i politicky angažovaní. Vaše asistentka Kateřina Kalná je předsedkyní jihomoravské organizace Mladých lidovců, její muž je 1. místopředsedou celostátní organizace a Martin Polívka místopředsedou buňky na Vysočině. Vy sám jste v Mladých lidovcích také působil…

Každý, kdo splní parametry, jde do losování. Jsou zaměstnaní, po škole, do pětatřiceti let, mají partnery nebo manžela, spoření, splnili všechno. Nedostali žádné výjimky. Opravdu vás nenapadlo, že může vypadat divně, pokud dvakrát po sobě získají v náhodném losování byt blízcí spolupracovníci náměstka pro bydlení? Navíc když na každý byt byli tři až čtyři zájemci a na některé lidi se nedostalo ani poněkolikáté?

Ne, tohle mě fakt nenapadlo. Ale mají být perzekvovaní za to, že dělají pro mě? Vytáhněte si jejich platy, já bych to za ty peníze nedělal. Losování proběhlo podle pravidel, nezasahoval jsem do něj, nemohl jsem to nijak ovlivnit, vyzpovídejte všechny úředníky a členy bytové komise. Trváte na tom, že jste losování nijak neovlivňoval?

V žádném případě. Zeptejte se úředníků, jestli jsem někomu volal, kohokoli, předsedy komise. Jsem magor, abych si zničil svoji politickou kariéru tím, že budu dělat takovou věc? Ani omylem, nikdy bych to neudělal. Parametry losování stanovilo už minulé vedení města. Nepřijde vám to přesto jako velmi zvláštní náhoda?

Ne. U prvního losování byla pravděpodobnost získání bytu vysoká, nepřihlásilo se tolik lidí. U druhého byla nižší. Navíc jsem teď bytový odbor požádal, aby udělal změny v pravidlech přidělování startovacích bytů. Dnes jich máme šedesát a stavíme další. Rozdělujeme je, až když se jich uvolní několik naráz, ale ten první v takovém případě čeká třeba několik měsíců, než přijdou noví nájemníci, což mi vadí. Bytový odbor má navrhnout, jak k tomu přistupovat, aby se byty rychleji otáčely a nebyly prázdné. Každý uvolněný byt se hned zveřejní na webu, aby se mohli lidé co nejdřív přihlásit. Tak ale bude menší pravděpodobnost ho získat…

Ano, ale bytová komise o tom bude taky hlasovat častěji, třeba na každém druhém zasedání. Takže se lidé budou moci hlásit opakovaně. Protože doteď se čekalo na balík šesti osmi bytů a až pak se losovalo.