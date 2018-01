Zvrat v kauze Lopeník: policie stíhá také organizátory závodu

Tragický případ z Lopeníku, který před pěti lety změnil pravidla automobilového sportu v Česku, má překvapivé pokračování.

Na lavici obžalovaných se už za několik měsíců velmi pravděpodobně objeví nejen traťový komisař Petr Plášek, ale i další čtyři osoby. Jde o šéfa závodu Petra Bujáčka a tři lidi z Federace automobilového sportu ČR.

„Je to tak, jejich obžaloba je reálná,“ potvrdil informace MF DNES státní zástupce Tomáš Pindur, který případ od začátku dozoroval.

Krajský soud: Vina traťového komisaře je marginální

Ke všem už v říjnu dorazilo oznámení o trestním stíhání ve věci smrti čtyř dívek při rally na Lopeníku.

Proti němu vznesli stížnost, kterou ale krajský státní zástupce ve Zlíně v těchto dnech zamítl jako nedůvodnou. Jinými slovy řečeno: rozšířené trestní stíhání mělo podle zastupitelství důvody.

„Zvažovali jsme, jestli mají nějaký podíl trestní zodpovědnosti i ostatní osoby, a usoudili jsme, že ano. Například na organizaci závodu, safety plánu, zabezpečení nebo kontrolách před závodem,“ vysvětlil Pindur.

Opíral se mimo jiné o rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který před dvěma lety zrušil osmnáctiměsíční podmíněný trest pro traťového komisaře Pláška, jenž byl označen za jediného viníka. Dostal jej od Okresního soudu v Uherském Hradišti za to, že nevykázal dívky ze zakázaného prostoru.

Brněnský soud ale vrátil celý případ do přípravného řízení, tedy do doby před vznesením obžaloby. Navíc už tehdy řekl, že Pláškova vina je marginální a na události mají kvůli nedostatečným bezpečnostním opatřením svůj díl viny i pořadatelé závodu a autoklub, který rally schvaloval (viz též Soud zrušil podmíněný trest za smrt čtyř dívek při rallye v Lopeníku).

„Od začátku říkáme totéž, náš postoj se od té doby nezměnil,“ připomněl Pláškův obhájce Tomáš Vymazal.

Jeho klient se u soudu bránil poukazováním na nedostatečné proškolení ze strany organizátorů i špatné značení vymezeného místa.

Od podzimu se proto případem zabývají krajští kriminalisté. Zhruba do března by měli státnímu zástupci své závěry předat. Poté se rozhodne, jak postaví obžalobu.

Obvinění: Nečekali jsme to

Nový směr ve vyšetřování stíhané organizátory překvapil. „Zarazilo mne to, byl to blesk z čistého nebe. Ale komentovat to v tuto chvíli nebudu,“ reagoval hlavní pořadatel Bujáček.

I on od začátku vyšetřování argumentuje stejně: opakuje, že splnil všechny bezpečnostní podmínky a udělal vše potřebné i co se týče proškolení komisařů.

„Pokud by pořadatel nevpustil osoby tam, kde byly, a došlo by k nehodě, mohlo to být jen s materiálními škodami,“ uvedl Bujáček před čtyřmi lety u soudu (více zde).

Podobně se k lopenické události staví zástupci autoklubu. Trestní stíhání se týká odborníků, kteří při závodu byli v pozici sportovního komisaře, bezpečnostního delegáta a podobně.

„Při této velké tragédii došlo k selhání jednotlivce, nikoliv systému, kontroly, bezpečnosti nebo zabezpečení závodu. Stíhaní lidé nenesou zodpovědnost za lidskou chybu. Stojíme za nimi a mají naši podporu,“ prohlásil generální sekretář Autoklubu ČR a Federace automobilového sportu ČR Adam Eliáš.

Před pěti lety vylétl závodní vůz při rally z trati. V plné rychlosti srazil čtyři dívky ve věku od sedmi do devatenácti let, dvě byly sestry z Lopeníku, dvě kamarádky z nedaleké Nivnice. Všechny na místě zemřely (více o nehodě čtěte v tehdejším článku: Při nehodě na rallye u Uherského Brodu zemřely čtyři dívky).