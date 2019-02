Půl tuny podezřelého masa z Polska dorazilo na jih Čech, bylo v akci

Ačkoliv od polských hranic je to na jih Čech nejkratší cestou 200 kilometrů, doputovalo více než půl tuny polského hovězího masa, které může být nakažené salmonelou, až do Lomnice nad Lužnicí na Jindřichohradecku.

V pondělí o případu informovala Státní veterinární správa a zpráva se v Lomnici okamžitě stala hlavním tématem. I když se místní o podezřelém závadném mase neradi baví.

„Všichni ve městě o tom vědí. Co k tomu říct? Je to docela na nic, když ani nevíme, kde všude se takové maso objevilo,“ říkají dva muži sedící v restauraci Eden v Nádražní ulici jen několik set metrů od lomnické provozovny dodavatelské společnosti AGRO-CB, která je za distribuci polského masa odpovědná.

Firma rozváží potraviny po okolí na objednávku. Na vstupních dveřích provozovny je nyní pouze cedulka se stručnými údaji o společnosti a velký nápis informující o dvoutýdenní dovolené.

MF DNES se s vedením společnosti nepodařilo spojit a nikdo nebyl k zastižení ani v sídle firmy v Českých Budějovicích.

„Ani se jim nedivím, že nereagují. Pro ně bude mít taková aféra katastrofální následky. Obzvlášť u nás v tak malém městě,“ podotýká starosta Lomnice nad Lužnicí Petr Baštýř (Spolek pro zdravou Lomnici).

Podle něho se s podobnou situací ve městě doposud nesetkal a místní si ani nic takového nechtějí připouštět.

Mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček sdělil, že inspektoři byli přímo v Lomnici a jednali s majiteli provozovny. Ti mají být podle Vorlíčka připraveni na to, že jim zákazníci budou podezřelé maso vracet. „Prodávat ho měli v době od 13. do 22. února, a dokonce měli na toto zboží akci,“ doplňuje Vorlíček.

Problémem však je, že maso není v tuto chvíli komu vracet. Dovolená by na lomnické dodavatelské pobočce měla trvat až do 8. března.

Navíc podle vedoucího blízké restaurace Eden Davida Rozkoše je velmi pravděpodobné, že nakažené maso už je v mnoha případech dávno zpracované.

„Také jsem od nich bral maso. Abych řekl pravdu, nikdo si na nějaké problémy po konzumaci našich jídel nestěžoval. Pokud vím, stačí maso případně nakažené salmonelou jen pořádně propéct, nebo uvařit,“ vysvětluje Rozkoš.

Důkladná tepelná úprava salmonelu zničí

Jeho slova potvrzují i odborníci, kteří se shodují, že důkladnou tepelnou úpravou se bakterie salmonely zničí, a člověku tak maso neuškodí. Problém však může nastat v případě tatarského bifteku nebo málo propečených steaků. „Při nakažení hrozí největší riziko malým dětem a seniorům,“ dodává Vorlíček.

Státní veterinární správa označila za podezřelou celou šarži masa, kterého dorazilo z Polska celkem 1 164 kilogramů. Tak jí to ukládá i zákon.

„Je tak nastavený dozorový systém. Jde o to, v první řadě ochránit spotřebitele,“ navazuje mluvčí Vorlíček.

Starostovi Baštýřovi však takové vysvětlení nestačí a pobouřil ho i přístup veterinární správy. „Všechny informace jsem se dozvěděl z médií, nikdo jiný mě nekontaktoval. Obávám se, že taková situace akorát přinese městu obrovskou negativní reklamu,“ stěžuje si Baštýř, který vidí chybu především na straně veterinární správy a krajských hygienických stanic.

„Prvopočátek tohoto problému vznikl už na hranicích, kdy někdo nechal takové maso převézt do Česka. Je pro mě zarážející, že se dostalo přes celou republiku až k nám, a navíc v takovém množství. Vždyť je to skoro půl krávy. To se snad ani nemohlo stihnout prodat,“ říká Baštýř s tím, že v místním supermarketu by podle jeho informací takové množství masa stačilo na jeden rok.

Dodavatel nemusel při koupi masa o nákaze vědět

Se starostovým tvrzením souhlasí i Rozkoš. Tvrdí, že dodavatel nemusel při koupi masa o nákaze vůbec vědět. „Pokud by to dělal vědomě, firmu by zlikvidoval. Takhle jsou akorát lynčováni drobní podnikatelé, kteří za to nemůžou. Stát vůbec neměl dopustit, aby se sem tohle dostalo,“ nebere si servítky Rozkoš.

V případě, že by se přeci jen po konzumaci masa někdo salmonelózou nakazil, měl by dotyčný dodržovat několik důležitých zásad. Podle mluvčí jihočeských nemocnic Ivy Novákové je potřeba hodně doplňovat tekutiny, protože se tělo při nemoci rychle odvodní. „Na začátku je to podobné, jako kdyby měl člověk střevní chřipku,“ podotýká.

Do nemocnic však do úterního odpoledne nikdo ani nevolal, že by snědl podezřelé maso a bylo mu špatně. V případě nakažení je nutné dodat, že je salmonela infekční, a může se tak šířit z člověka na člověka. Pak je třeba dbát alespoň základních věcí a například nepít z jedné skleničky nebo jíst ze stejných nádob.

Ani v Lomnici se ale doposud žádný případ nákazy neobjevil. „Jakmile jsem se o tom dozvěděl, okamžitě jsem volal obvodnímu lékaři, abych si ověřil, jestli se u nás nemoc v poslední době nevyskytla. To se naštěstí potvrdilo,“ tvrdí Baštýř.

Kromě Lomnice nad Lužnicí se problém týká i Kunovic na Zlínsku, kam se dostalo přibližně stejné množství masa. Nákaza se také mohla dostat se zásilkami do dalších přibližně deseti míst v Jihomoravském a Zlínském kraji. Tam se ho však od začátku měsíce, kdy se podle inspektorů poprvé objevilo na území České republiky, dostaly nanejvýš nižší desítky kilogramů.