Na jak dlouho máme zásoby? Neprozradím, vzkazuje aktivistka z rypadla

Jak jste přečkali noc?

V pořádku. Máme teplé oblečení, spacáky, takže noc proběhla v pohodě.

Spali jste?

Spali. Někteří spí ještě teď, takže nechci moc křičet, abych je nevzbudila.

Myslela jsem si, že už se vám nedovolám, že už budete mít vybitý telefon.

Snažíme se, aby vydržel co nejdéle, ale v jednu chvíli se skutečně vybije. Jiný tu nemáme.

Jste v kontaktu s příbuznými?

Nejsme.

Zajímalo by mě, co na vaše počínání říkají. Informovali jste je o tom dopředu?

To je otázka na každého zvlášť.

Dobře, tak vy osobně jste jim o svých plánech řekla?

Ano. Mí příbuzní o tom věděli.

A co říkali?

Podpořili mě.

Proč vůbec protest formou výstupu na rypadlo? Tento postup přeci jen není úplně originální.

Ano, není to úplně inovační. V předchozích letech jsme podobné protesty mohli vidět na Klimakempech. Vylézt na nějaký takový stroj je v českém klimatickém hnutí taková pěkná tradice. Je to zkrátka jeden ze způsobů, jak upozornit na klimatickou krizi, které čelíme.

Otevřeně hlásáte, že je potřeba skoncovat s kapitalismem...

Klimatická spravedlnost s kapitalismem velmi úzce souvisí. Podle nás se budou v kapitalismu věci týkající se klimatické krize řešit jen obtížně. Aby se to dalo řešit, je potřeba přistoupit i k systémovým změnám.

Jak složité bylo dostat se až na rypadlo?

Řekla bych to asi takhle: ve srovnání s tím, co nám na planetě v souvislosti s klimatickými změnami hrozí, to byla brnkačka.

Včera mi jeden z vás řekl, že hodláte na stroji zůstat, doku neskončí doba uhelná. To byste tam byli ještě desítky let. Nepřehodnotíte to přeci jen?

Je to jeden z našich požadavků, cílů. Proto tu jsme. Řekli jsme, že chceme vidět nějaké konkrétní kroky, které povedou k řešení klimatické krize. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.

Co by vás tedy dostalo dolů z rypadla?

No, mohla by to být policie za použití vysokozdvižné techniky. Tak by nás dostali dolů velice snadno.

Dobře, tak jinak. Dobrovolně by vás dolů dostalo co?

Zajímavá otázka. Možná kdyby se začaly dít nějaké opravdu konkrétní kroky. Třeba kdyby se řeklo, že chvaletická elektrárna nedostane výjimku na emise. Nebo že se Počerady neprodají Tykačovi. (Pavel Tykač je vlastník skupiny Sev.en Energy) Kdyby zkrátka byl nějaký jasný příslib, že se klimatická krize bude efektivně řešit.

Vážně věříte, že by se něco takového mohlo kvůli osmi lidem na rypadle stát?

Uvidíme. Ještě bych dodala, že by nás dolů dostala také skutečnost, kdyby měl některý z nás zdravotní problémy. Uvidíme, až se ostatní probudí, jak na tom budou.

Člověk potřebuje k přežití určité věci. Jídlo, pití. Jak jste vybaveni. Jak dlouho můžete nahoře reálně vydržet?

Vybavení jsme dobře.

Na jak dlouho máte zásoby?

To vám ze strategických důvodů nechci říkat.

Jak řešíte vyprazdňování?

Máme to tu pořešené provizorně.