Zubrnická lokálka opraví nádraží Lovečkovice, plánuje jezdit až tam

„Jsme rádi, že jsme jim mohli přispět. Pokud by se jim časem podařilo trať protáhnout ze Zubrnic až do Lovečkovic, bylo to pro celou tuto oblast turisticky velice přínosné,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.

Čtyři kamiony už dříve přivezly do Lovečkovic 600 metrů kolejových polí, která budou použita ve stanici (o přípravě trati čtěte zde).

„Opravovat budeme část nádraží, dvě výhybky a zhruba 200 až 300 metrů kolejí. Zvažujeme, že zde vystavíme nějaké vozidlo a drezínu,“ řekl předseda spolku Zubrnická museální železnice Martin Kašpar.

K opravě trati ze Zubrnic do Lovečkovic z roku 1890, po níž se vozil do roku 1978 hlavně chmel a hnědé uhlí, je ale ještě daleko a cestující si na tuto jízdu budou muset počkat.

Historické vlaky vyjedou na Velký pátek

„To je o úplně jiných penězích, byť celý úsek je dlouhý jen pět kilometrů. Připravujeme traťovou dokumentaci, která určí výši nákladů, a podle toho budeme postupovat dál. Nyní se těleso trati konzervuje, aby bylo využitelné. Problém je, že v posledních dvaceti letech byla trať rozkradena a bude se muset doplnit,“ přiblížil Kašpar.

Poprvé v letošní sezoně historické vlaky vyjedou na úsek ze Střekova do Zubrnic na Velký pátek 30. března.

„Museli jsme je opravit, protože používáme vyřazený materiál, který nemá takovou životnost jako nový. Jsme rádi za podporu hlavně od Lovečkovic, hlavně ty mají historicky zásluhu na tom, že zde vlaky jezdí, 30. března se také otevře střekovská parní vodárna a během roku nás čeká i řada dalších akcí,“ pozval Kašpar.

Zájemci se tak mohou těšit například na květnový 1. Retromáj, jarmark, na začátku června při 40. výročí zrušení tratě a oslavě obce Lovečkovice vyjedou speciální parní vlaky. Ty svezou cestující také koncem září při oslavě 25 let Zubrnické museální železnice.