První na Vranově plula loď Máša. Na přehradu se dostala před 85 lety

Už v roce 1931 se ve Znojmě radilo, jestli vlastenecký obranný spolek Národní jednota nezřídí na vznikající vodní nádrži lodní dopravu. Původně zamýšlela plavbu provozovat společně s Klubem českých turistů, ale kvůli průtahům požádala Národní jednota o koncesi samostatně. Žádost jí pak plavební úřad schválil v červnu 1933. Voda do přehrady ale byla napouštěná až na podzim, a tak první plavba musela počkat do jara.

Loď koupená v Praze dostala jméno po krátce předtím zesnulém starostovi Národní jednoty pro jihozápadní Moravu Janu Mášovi. Ten byl mimo jiné brněnským místostarostou a zasadil se například o vybudování výstaviště v Pisárkách.

Motorový člun po vyřešení formálních a finančních záležitostí dosedl na hladinu 11. července 1934. „Jezdí se denně zpravidla o 14. hodině z Vranova do Bítova a zpět se zastávkami u Lančova a Chvalatic. Mimo to se konají okružní jízdy nad přehradou. Za cestu do Bítova je stanoveno jízdné 6 Kč, za okružní projížďku 2 Kč,“ cituje brožura Vranovská plavba 1934–1992 tehdejší tisk Hraničářská stráž. Lidé si také mohli objednat plavby na přání a u hlavního přístaviště jim sloužila prostorná čekárna s bufetem.

„Na protějším břehu Švýcarského údolí je narychlo zřízeno koupaliště, sluneční lázně a loďaření. Letní hosté i nedělní návštěvníci – Češi i Němci – používají všech těchto zařízení v hojném počtu a odcházejí osvěženi a velmi rozradostněni. Milovníci přírodních krás jsou jízdou nad přehradou nadšeni,“ zaznamenal tehdejší tisk. Lidé si cenili hlavně „dojem alpského jezera“ a jedinečné pohledy na lesnaté stráně a strmá skaliska.

Po nástupu komunistů jméno Jan Máša novým funkcionářům vadilo, loď proto dostala jméno Brno. V provozu pak byla do roku 1965. Nejezdila ale sama. Hned v roce 1936 dostavěl a dovezl na vodu loď Lada pro 60 lidí znojemský podnikatel Ladislav Prchal.

A další lodě následovaly – vranovská flotila patřila k největší v bývalém Československu. Její členové nosili bílé uniformy a kapitáni při míjení plavidel salutovali. Podle pamětníků byla nejhezčí loď celé vranovské éry pokřtěna roku 1949, šlo o kolesový parník Mír z roku 1883.

Vranovská lodní doprava fungovala s přestávkou za druhé světové války až do roku 1992. Tehdy ji ministerstvo životního prostředí zrušilo, protože znečišťovala nádrž jako zdroj pitné vody. Znovuzrodila se v roce 2006, kdy společnost Lodní doprava Vranov obnovila turistické projížďky.

Později nastoupila konkurenční Osobní lodní doprava Martina Balíka, který ale podnikal s ostudou a své lodě stihl před exekucí přepsat na majitele nového. Ten podle posledních informací zatím nemá vyřízená všechna povolení a jeho lodě tak zatím nejezdí.

