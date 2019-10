Z Dallasu bude znovu Moskva. Brněnské lodi vrací podobu z 50. let

Takřka za pět minut dvanáct odváželi letos na jaře od brněnské přehrady loď Dallas, která byla už od roku 2011 kvůli špatnému technickému stavu vyřazena z provozu. Od té doby stála na suchu a měla skončit ve šrotu. Nakonec se však stala kulturní památkou a Dopravní podnik města Brna (DPMB) tím byl přinucen ji opravit.

Sám na to však neměl kapacity, a tak kompletní renovaci dostala na starosti firma Jesko CZ z obce Hlavečník na Pardubicku, kde se v současnosti loď opravuje. Podle vedoucího Františka Štefunky je rekonstrukce velmi náročná. Finančně podle něj vyjde stejně jako stavba nového plavidla.

„Loď byla ve stavu, že není sekce, kterou bychom nemuseli opravovat. Nejtěžší pro nás je zapasovat nové díly do původního tvaru, protože loď není symetrická, ale mírně deformovaná. Tvar přitom musíme kvůli památkářům dodržovat,“ uvedl Štefunka.

Lodi se vrátí původní vzhled z roku 1955, kdy plavidlo svépomocí postavili zaměstnanci dopravního podniku. Kdo si pamatuje jeho plavby po přehradě z posledních let před odstavením, ví, že okna nešla otevřít. Nově to půjde zasunutím, navíc veškeré obložení v lodi bude z dubových palubek.

Původní elektromotor z tramvaje zůstane

Hodně dílů bude nových, ale podle původních plánů. „Úplně původní zůstane 30 až 40 procent lodi,“ sdělil konstruktér.

Zůstane tak i elektromotor, který pochází z tramvaje. „Ten zůstane původní, ale řadu bezpečnostních prvků musíme udělat zcela nově, aby loď vyhovovala současným požadavkům,“ podotkl Štefunka.

Brněnský dopravní podnik, který za opravu zaplatí necelých 16 milionů korun, se rozhodl k návratu k původnímu názvu Moskva, který plavidlo nosilo do 90. let. Důvodem je i to, že název Dallas už nese jiná loď v brněnské flotile. „Vracíme se k historii, takže si myslím, že jméno Moskva bude lodi slušet,“ vysvětlil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Do Brna plavidlo z Pardubicka přivezou v druhé polovině dubna, na vodu se ale hned nedostane. Čeká ho ještě montáž veškerých posledních dílů i plavební zkoušky. První cestující sveze až v létě.

Do té doby musí na brněnské přehradě prodloužit stávající molo. To současné má totiž kapacitu pro šest lodí, nicméně zrenovovaná Moskva bude sedmou. „Momentálně chystáme projektovou dokumentaci a v listopadu zahájíme výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací v přístavišti,“ dodal Havránek.