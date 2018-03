Lobbistka vzala úplatek od místostarosty, soud jí zpřísnil trest

Okresní soud v Chebu vyměřil loni v dubnu Janě Mrencové podmíněný desetiměsíční trest odnětí svobody s odkladem na zkušební dobu dvou let. Dále jí uložil peněžitý trest ve výši 25 tisíc korun. Pokud nezaplatí, ve vězení si odsedí tři měsíce.

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni ale dnes Mrencové trest zpřísnil na podmínečných 18 měsíců vězení, zkušební dobu i peněžitý trest zachoval.

Bývalý místostarosta Mariánských Lázní Petr Horký dostal u okresního soudu za podplácení osm měsíců podmíněně se zkušební dobou na 18 měsíců a peněžní trest 20 tisíc korun. Když nezaplatí, půjde na dva měsíce za mříže. Tento trest dnes odvolací senát jen potvrdil. Jeho verdikt je pravomocný.

Podle obžaloby Mrencová kontaktovala Horkého s tím, že se o něm chystá článek, který má místostarostu a místní ČSSD poškodit. Tvrdila, že za úplatek 25 tisíc korun zařídí, aby materiál nevyšel. Vše vyšlo najevo prostřednictvím odposlechů, když policisté sledovali Horkého telefon v souvislosti s jiným případem.

Lobbistka dostala přísnější trest, jednání iniciovala

„Soud dospěl k tomu, že odposlechy nebylo možné v dokazování k tomuto případu použít, protože byly nařízeny v jiné trestní věci, která se týkala Horkého, ale netýkala se obou obžalovaných jako veřejných činitelů,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu.

Použití odposlechů bylo sice nezákonné, nicméně bývalý místostarosta telefonát s obžalovanou Mrencovou již dříve při výslechu téměř slovo od slova popsal. Jeho výpověď soudce připustil.

Soudci dospěli k závěru, že Mrencová mohla peníze na nějaký článek chtít.

„V jednom z výslechů uvedla, že měly být na placený inzerát. Není zřejmé, proč by měla Horkého podvést, proč by mu říkala, co se kde na něj chystá, aby od něj vylákala peníze. Nejednalo se o horentní částku, která by mohla obžalovanou Mrencovou spasit nebo výrazněji obohatit,“ uvedl soudce.

Lobbistka dnes dostala přísnější trest, protože celé jednání iniciovala. Ona ani Petr Horký k soudu nedorazili.

Oba souzení se již dříve hájili tím, že peníze byly určeny na pokračování služeb, které společnost Mrencové pro Horkého v minulosti dělala. Jednalo se o propagační a předvolební kampaň.