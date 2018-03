V Janově zmizí během šesti let hned čtyři vybydlené domy

Do šesti let zmizí z litvínovského Janova 4 paneláky. Zastupitelé rozhodli o odkoupení a demolici 3 domů od společnosti CPI. Vybydlené paneláky v ulicích Jiřetínská, Hamerská a Gluckova jsou až do 1. patra už několik let zazděné. O demolici čtvrtého domu, též v ulici Jiřetínská, rozhodli zastupitelé už dříve.