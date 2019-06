Policie vyšetřuje nehodu autobusu s dětmi na D35 jako obecné ohrožení

Podle policejní mluvčí Jiřiny Vybíhalové si vyšetřování případu převzali kriminalisté.

„Ti nadále prověřují příčiny a okolnosti, za kterých k dopravní nehodě došlo, i míru zavinění obou řidičů. U šoféra nákladního vozu dechová zkouška vyloučila ovlivnění alkoholem, u řidiče autobusu to ještě zjišťujeme,“ shrnula Vybíhalová.

Policisté také zajistili autobus i kamion kvůli odbornému zkoumání, škody na nich jsou předběžně odhadnuty na půl milionu korun.

Autobus vezoucí 25 fotbalistů 1. SK Prostějov ve věku kolem deseti let a jejich dva trenéry k zápasům přípravek do Šumperka narazil zezadu do kamionu kolem patnácté hodiny. Nejvážnější zranění utrpěl řidič, kterého museli vyprostit hasiči, a poté byl letecky transportován do nemocnice Lékaři museli ošetřit také šoféra kamionu, oba trenéry a 14 dětí.

Jak to vypadalo na místě nehody autobusu s dětmi:

Po vyšetřeních v olomoucké fakultní nemocnici bylo nakonec zranění řidiče autobusu vyhodnoceno jako vážné, u dalších dospělých a všech dětí byla poranění klasifikována nakonec jen jako lehká.

„V nemocnici zůstali dva pacienti - jeden chlapec na dětské klinice, který bude během dneška propuštěn, a řidič autobusu. Ten je na jednotce intenzivní péče traumatologické kliniky s vážným zraněním nohy,“ shrnul ve středu ráno mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

K nehodě vyjelo mimo jiné sedm výjezdových skupin záchranné služby a dvě převozové sanitky, odborníci pro řešení krizových situací hasičů i policie a také převozový autobus. Také k ní odstartovaly vrtulníky záchranné služby nejen z Olomouckého, ale také sousedního Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Mezikrajská výpomoc ale nakonec nebyla potřeba, a proto se dvojice vrtulníků vrátila zpět na základny.

Dálnice byla ve směru z Olomouce na Mohelnici na 250. kilometru na více než pět hodin uzavřena a rychle se na ní vytvořila několikakilometrová kolona. Provoz byl obnoven až po čtvrt na devět večer.