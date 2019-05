Litomyšl už jednou posouvala dálnici, teď chce ještě o kousek

Litomyšlští radní se rozhodli, že pošlou Ředitelství silnic a dálnic oficiální žádost o posunutí dálnice o pár desítek metrů dál od místní části Kornic na úseku dlouhém kilometr a půl. Posun však chtějí jen v případě, že to nezpozdí a nezkomplikuje výstavbu dálnice.

Město má na státní firmu celkem sedm požadavků souvisejících s tímto úsekem.



Starosta Litomyšle Daniel Brýdl podle svých slov ani nečeká, že by ŘSD na posunutí dálnice přistoupilo. „Chtějí to Korničtí, snažíme se jim vyhovět, beru Kornice jako součást Litomyšle. Myslím, že to technicky už ani není možné v daném koridoru provést,“ uvedl Brýdl.



Pro snazší pochopení nadšení, které mezi lidmi v ŘSD žádost Litomyšle nepochybně vzbudí, je nutná rekapitulace. Stát původně plánoval dálnici přes Orlickoústecko, ale města jako Litomyšl či Svitavy si přála jižní variantu a dostala ji.

ŘSD původně chtělo vést dálnici mezi Kornicemi a Litomyšlí, na žádost města postaví větší oblouk vedoucí až za Kornice. ŘSD chtělo udělat u Kornic sjezd z dálnice, na žádost města ho vymazalo z mapy.

ŘSD naplánovalo dálnici ve větší blízkosti Kornic, na přání města však tuto část vyčlenilo a silnici posunulo asi o 150 metrů dál. Radnice známá svými schopnostmi lobbovat nechala ještě z plánů vyškrtnout mimoúrovňovou křižovatku Litomyšl sever a parkoviště pro kamiony.

Chceme dálnici oddálit. Každý metr je dobrý

A do toho nyní přichází další žádost města o ještě větší oblouk u Kornic, vesnice se sto padesáti obyvateli. Přímo obyvatelé Kornic by možná potíže při trasování dálnice, která uleví městu i řidičům trápícím se v kolonách na I/35, nedělali.

Původní myšlenka vést mezi vesnicí a městem dálnici většině obyvatelů nevadila, Litomyšl se však bála, že oddělením města od místní části přijde o rozvojové plochy.



Co místním naopak vadí, je dálnice přímo za humny. Chtějí ji co možná nejvíc oddálit.

„Není to tak, že by nám nejdříve vyhověli a nyní chceme dálnici posunout znovu. Ve skutečnosti jsme požadovali tento posun od začátku a oni trasu dálnice vrátili jen do míst, kde ji původně plánovali,“ uvedl Karel Backa z osadního výboru Kornic. Dálnice by se podle něj měla posunout ještě o nějakých padesát šedesát metrů. „Pro nás je každý metr dobrý,“ řekl.

ŘSD podle očekávání s trasou hýbat odmítá. „Trasa již byla na žádost a po domluvě se zástupci osady Kornice a spolku Živé Kornice posunuta dále od Kornic oproti dokumentaci pro územní rozhodnutí, a to do původní stopy dle studie, která byla podkladem pro stanovisko EIA,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký. Další posun by podle něj mimo jiné mohlo odmítnou ministerstvo životního prostředí.

Pokud ŘSD trasu dálnice znovu nezmění, bude muset řešit další žádost Litomyšle. Tím, jak státní firma vyhověla městu a posunula trasu dálnice od Kornic, ve vesnici klesne očekávaná hlučnost, takže už nebude nutné stavět protihlukové stěny. Jenže to Litomyšl odmítá a žádá jejich výstavbu nebo alespoň výkup většího koridoru kolem silnice tak, aby se mohly dodatečně postavit.



Vedení Litomyšle vysvětluje, že se jen snaží najít řešení, které u Kornic zabrání soudním sporům a zpoždění výstavby dálnice. Oponenti vybrané trasy varují, že se s ní stejně nesmíří. Zatímco ŘSD a Litomyšl prosazuje takzvanou variantu nula, některé obce v okolí chtějí variantu jedna, která je vedena v zářezu a o pár desítek metrů dál.