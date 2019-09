Litomyšl bude mít Náměstí Václava Havla, název prošel jen těsně

„Povedlo se, většina zastupitelstva, byť těsná, název schválila a já jsem za to moc rád,“ řekl iDNES.cz starosta Litomyšle Daniel Brýdl (Generace 89).

„Letos je 30 let od Sametové revoluce a zároveň jsme vyhráli volby s tím, že pojmenování jsme měli v top desítce bodů našeho programu, takže to je závazek voličům,“ vysvětlil, proč o pojmenování části prostoru města zastupitelé hlasovali.



Radnice chce Náměstím Václava Havla pojmenovat část dosavadní Jiráskovy ulice. „Jedná se o prostor mezi pivovarem, Piaristickou kolejí a muzeem, který pan architekt Josef Pleskot přetvořil dle našeho názor na náměstí, které nyní dělí Jiráskovu ulici,“ popsal starosta.

Odhalení cedule s novým názvem se místo dočká nejspíš v listopadu. „Přesné datum nemáme, ale v souvislosti se 17. listopadem ve městě chystáme Týden svobody, tak bychom náměstí pojmenovali asi v rámci této akce,“ popsal Brýdl s tím, že již kontaktovali nadaci manželů Havlových Vize 97. „Předjednali jsme souhlas s pojmenováním a v pátek jsem je informoval také o tom, že bychom rádi, kdyby někdo mohl přijet, ideálně paní Dagmar Havlová, ale zatím nemáme odpověď,“ doplnil starosta Litomyšle.

Na obyvatele a instituce Litomyšle podle starosty nové pojmenování nebude mít žádný dopad, neboť na budoucím Náměstí Václava Havla nikdo nebydlí a nesídlí tam ani žádná instituce, takže změn adres v dokumentech nebude třeba.

Hlasování bylo těsné

V Litomyšli se zastupitelé o názvu bavili opakovaně. Na samotné hlasování tam v minulosti došlo téměř dvakrát. Jenže nikdy se pro tento krok u politiků nenašla dostatečná podpora, a tak se na program nakonec nedostal. I část obyvatel Litomyšle je proti, aby se náměstí jmenovalo po bývalém prezidentovi.

Ostatně i ve čtvrtek bylo hlasování těsné. Pro pojmenování náměstí po Havlovi hlasovalo dvanáct zastupitelů, proti deset. A to včetně těch, kteří jsou v koalici.

Proti byli například zastupitelé ODS včetně bývalého starosty Michala Kortyše. „Ne že bychom měli něco proti prezidentu Havlovi, ale měli jsme spíše pocit, že když už to místo pojmenovat, tak spíše podle historie spojené s městem, zámkem Pernštejnů či řádem Piaristů,“ řekl iDNES.cz Kortyš.

To, že se návrh podařilo prosadit nyní, je podle Kortyše dáno novým rozložením zastupitelstva a vyjednáním před hlasováním.

Vedení města podle něj v minulosti vyčkávalo s pojmenováním nového prostoru na vhodnou příležitost. „Nová generace zastupitelů to pojmenování tak trochu urychlila,“ míní Kortyš. „Teď to bude, bohužel, Náměstí Václava Havla. To mě mrzí, my jsme si mysleli na pojmenování jiným způsobem, ne po prezidentech. Po těch by se mohl jmenovat park nebo třeba nábřeží. To bych si dokázal představit,“ dodal Kortyš.

„Beru to tak, že ve městě nepanuje stoprocentní konsensus, byť je mi to líto,“ komentoval těsné výsledky Brýdl. „Hlasování proběhlo korektně, v tuto chvíli ten názor vyhrál a jede se dál v rámci korektních vztahů,“ míní současný starosta.

I když změna názvu části Jiráskovy ulice vyvolává diskuzi, samotné jednání zastupitelů bylo ve čtvrtek klidné. Možná i proto, že tento krok nebyl avizován v programu jednání. Podle starosty ale nešlo o záměr, který by měl nějak bránit vyjadřování odpůrců z řad veřejnosti. „Do programu jsme to dali trošku na poslední chvíli, protože se s ním do poslední chvíle hýbalo kvůli dani z nemovitostí,“ připustil.

V Litomyšli již mají voskové srdce, které vzniklo ze zbytků svíček po smrti Václava Havla. V minulosti díky Havlovi město navštívilo sedm prezidentů i španělský král. Do města se opakovaně vracel i Havel.