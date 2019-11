Litoměřickou nemocnici prodávat nechceme, rozhodli občané v referendu

„Dostavilo se více než zákonem stanovených 35 procent oprávněných osob a pro odpověď ano hlasovala nadpoloviční většina osob, které se hlasování zúčastnily, což je více než 25 procent všech oprávněných osob,“ informovala předsedkyně místní komise referenda Martina Skoková.

Na otázku, zda občané chtějí, aby město bezodkladně zastavilo jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce, odpovědělo téměř 96 procent lidí kladně.

„Z výsledku referenda jsme nadšení. Je skvělé, že se lidé zvedli a vyjádřili svůj názor. Teď budeme čekat na další kroky radnice, která nejspíše povede jednání s Krajskou zdravotní,“ sdělila členka petičního výboru Lucie Horáková.

„Jsem opravdu ráda, že více než 53 % Litoměřičanů využilo demokratického nástroje, spojilo se a přišlo vyjádřit své stanovisko radním našeho města. A tím ukončili veškeré pokusy o jakýkoliv převod nemocnice do soukromých rukou. Všem, kteří se zúčastnili a vyslovili se pro zachování nemocnice ve veřejném vlastnictví moc děkuji,“ neskrývala své nadšení ani Alena Rožcová, která jako zmocněnkyně přípravného výboru a členka petičního výboru od března bojuje za zachování nemocnice především ve vlastnictví města.

S výsledky referenda jsou spokojení i zástupci města. „Já osobně jsem věřil, že lidé v takto důležité otázce přijdou, což se i naplnilo. Účast překonala naše očekávání, znovu jsme se přesvědčili o tom, že většina lidí v Litoměřicích jsou lidé aktivní a zodpovědní,“ pochvaloval si starosta Ladislav Chlupáč (ODS).



„Je to úžasný výsledek. Výsledky referenda nám v mnoha směrech ulehčily situaci,“ doplnil místostarosta Karel Krejza (ODS) s tím, že město už před časem zahájilo jednání o možném převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní. Ta v kraji provozuje už pět nemocnic a opakovaně projevila zájem i o převzetí té v Litoměřicích.



Město bude nyní se společností dál jednat, k převodu by podle Krejzy mohlo dojít už v prvním čtvrtletí příštího roku. „Termín bude záviset na tom, jak rychle se nám podaří zpracovat znalecké posudky. Věřím ale, že když to půjde hladce, mohlo by k převodu nemocnice dojít na jaře,“ sdělil.



Referendum v Litoměřicích se konalo poté, kdy město oznámilo, že zvažuje prodej nemocnice, neboť je její provoz čím dál nákladnější a v budoucnu by ho nemuselo utáhnout. To však vyvolalo bouři nevole a obav z možného omezení rozsahu péče soukromým vlastníkem pouze na lukrativní obory. Petiční výbor původně chtěl, aby se referendum konalo v termínu nejbližších voleb, tedy na podzim příštího roku. Mělo totiž obavy z nízké účasti. Ty se ale nenaplnily.