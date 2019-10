Před referendem o budoucnosti nemocnice sílí v Litoměřicích nervozita

Petiční výbor SOS Nemocnice Litoměřice kritizuje vedení města, které již nemocnici provozovat nechce kvůli rostoucím dotacím špitálu, za to, že se dohodlo s Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní (KZ) na vytvoření společného memoranda o možném začlenění špitálu do KZ, ale tento krok oficiálně nijak nezveřejnilo.

„Pokud vedení města současné jednání s Ústeckým krajem a KZ, která spravuje pět největších nemocnic v regionu, myslí vážně, bylo by logické, aby zastupitelé závazně odhlasovali, že město bude jednat pouze s Krajskou zdravotní a referendum by se nemuselo konat,“ řekl za petiční výbor Radek Pešout.

Město by tak ušetřilo statisíce korun za jeho konání. Výbor chtěl referendum až příští rok s krajskými volbami, aby se zúčastnilo více lidí. Přesto ho petičníci dál podporují.

Podle vedení města Litoměřic informace o jednání s krajem a KZ byla na webu města.

„Musí se číst tisková prohlášení. Podařilo se nám s krajem a KZ domluvit a máme návrh postupu, který bude v memorandu. To nyní připravují právníci,“ sdělil litoměřický místostarosta Karel Krejza (ODS).

„Postup by měl být jednoduchý, bude ovšem nutné vyhotovit znalecké posudky hodnoty nemocnice, protože transakce je navrhována i s nemovitostmi,“ dodal Krejza, který je současně člen dozorčí rady KZ. Podle něj by memorandum mělo být hotové tento týden.

Pro referendum se podepsalo 5 500 obyvatel města

Petiční výbor od začátku bojuje za to, aby nemocnice zůstala městská nebo přešla pod Krajskou zdravotní. Petici za zachování nemocnice ve veřejnoprávním sektoru podpořilo 10 tisíc občanů, referendum pak 5 500 obyvatel města.

„Referendum podporujeme a děláme letáčky, aby lidé přišli. Pokud ale nedopadne dobře, obáváme se, že město si dál bude dělat, co chce. Vidíme to tak, že nebudou jednat dál s krajem a budeme na začátku,“ vyslovila své obavy Alena Rožcová z petičního výboru.

„Nemocnice půjde do veřejné soutěže. Podle nás je záměr vedení města prodat ji společnosti Penta, která o ni má dlouhodobý zájem. My usilujeme o to, aby byla veřejnoprávní a pro obyvatele zachována akutní lůžková péče,“ dodala Rožcová.

Podle Krejzy však usnesení zastupitelstva veškeré kroky vedoucí k prodeji nemocnice soukromému partnerovi zrušilo.

Směřujeme k tomu, abychom se dohodli s KZ, prohlásil Krejza

„To se stalo a dostali jsme od zastupitelů mandát pouze pro jednání s KZ. Nevím, jakou další garanci by petiční výbor chtěl? I kdyby listopadové referendum bylo neplatné, směřujeme všechny kroky k tomu, abychom se dohodli s KZ,“ prohlásil Krejza.

„Vše naznačuje, že se tak stane. V tom problém nevidím. Ten je v tom, že zřejmě někdo chce, abychom se rychle nedohodli. A vedení města to není,“ doplnil Krejza.

Do rozhodnutí referenda město žádné kroky dělat nemůže. Petiční výbor však termín referenda napadl u soudu, protože nesouhlasí s termínem jeho konání. Jeho rozhodnutí by mělo padnout do konce října.

Prvního května protestovalo proti prodeji akcií nemocnice několik stovek lidí:

VIDEO: V Litoměřicích protestovali proti prodeji městské nemocnice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„V tom případě podle mne někdo nechce, abychom se s KZ dohodli. Ať lidé řeknou u referenda ano, nebo ne, budeme jednat s KZ a můžeme se rychle dohodnout. Pokud budeme muset podle rozhodnutí soudu čekat rok, uvidíme, jaká pak bude vůle kraje. Bude to podle mne mnohem složitější a situace nemocnice bude mnohem nestabilnější,“ varoval Krejza.

Návrh krajskému soudu na ochranu nevyhlášeného referenda příští rok současně s volbami do krajských zastupitelstev podal 1. října petiční výbor.

„Využili jsme zákona právní ochrany referenda. Pokud by nám vyšel vstříc, všechny kroky o převodu nebo prodeji nemocnice by musely být pozastaveny do krajských voleb v příštím roce,“ potvrdila Rožcová.