Lítat se bude v iQLANDII, recyklovat v iQPARKU

Během něho si zkusíte zkonstruovat letadélko, vrtulku či mimozemský talíř, a k tomu se navíc dozvíte, jaké fyzikální veličiny působí na letadlo při letu – tíha, vztlak, odpor a další.



Na závěr workshopu budete mít dokonce příležitost si zhotovit vlastní bumerang. Místní lektoři vám prozradí, jak tento nástroj, který dříve používali k lovu australští domorodci, funguje, a předvedou vám správnou techniku házení.

To v sousedním iQPARKU, který je určen dětem od 3 let, je připraven workshop „Malý ekolog“. Ten vznikl ve spolupráci se společností EKO-KOM, která je partnerem obou center již pět let. V rámci experimentování se ti nejmenší formou zábavné hry naučí vše o třídění a recyklaci, seznámí se se základními barvami kontejnerů nebo zjistí, co všechno se dá z recyklovaného odpadu zhotovit. Chybět nebudou omalovánky ani výroba kytiček z plat od vajíček.

V iQLANDII a iQPARKU se mimo jiné můžete těšit na stovky interaktivních exponátů. V iQLANDII si tak třeba popovídáte s humanoidním robotem Thespianem, okusíte sílu vichřice či napíšete tajný vzkaz na Flash wall. V iQPARKU se pro změnu můžete položit na Fakírovo lože, poměřit se s nejvyšším člověkem na světě nebo zažít pocit pasažérů v kajutě potápějícího se Titaniku.

Harmonogram:

iQLANDIA:

Hurá do laboratoře - Papírová fyzika aneb Lítám, lítáš, lítáme – každou sobotu a neděli od 14 a 15 hodin, ve stejnou dobu také o prázdninách a svátcích

iQPARK:

Hurá do laboratoře – Malý ekolog – každou sobotu a neděli od 14 hodin, ve stejnou dobu také o prázdninách a svátcích

Více informací na: www.iQlandia.cz