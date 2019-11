OBRAZEM: Živý řetěz i favorit VB. Listopad 1989 na neokoukaných snímcích

Atmosféra sametové revoluce vtáhla do dění tisícovky lidí. Kromě generální stávky se zapojily také do akce s názvem Řetěz lidských rukou. Cílem bylo propojit Hradec Králové s Pardubicemi. To se sice nakonec nepovedlo, ale happeningu se zúčastnilo zhruba 8 tisíc lidí. | foto: Radan Duchoň