Sirotci ohrozí tvou firmu, vyčítá raper Lipo Babišovi

Před osmi lety Lipo frázoval o spojení liberecké radnice a stavební společnosti Syner v písni Pozdravy z Liberce. Možná i on se podílel na tom, že tehdejší primátor Kittner po volbách na radnici skončil. Před čtyřmi lety zase zpíval v depresivním klipu o Liberci jako o Městě, co spí a brojil hlavně proti pasivitě mladých Liberečanů.

Nyní na webu píše, že song vznikal mezi 21. a 23. zářím. „Zatvrzele odmítavý postoj Andreje Babiše k možnému přijetí padesáti sirotků z válkou zdecimované Sýrie byl posledním impulzem, který mě přinutil vyjádřit se touto expresivní formou k danému tématu,“ vysvětluje v komentáři pod songem raper, jehož píseň má na webu přes 50 tisíc spuštění.

Na adresu Babiše veršuje: Padesát dětí, jedno políčko z dlouhýho filmu/A jejich přijetí by mohlo ohrozit tvou firmu. Tvou hlavní firmu, který říkáš ještě občas stát/Ta myšlenka je zvrhlá, přestávám se tomu smát. To gesto odmítnutí zrcadlí tvý hodnoty/Možná ti davy tleskaj, nepřidám se do fronty.

Prezidentovi předhazuje živený strach z migrantů

Píseň je plná frustrací ze situace v České republice. Angažovaný raper poukazuje na vzmáhající se nacionalismus a populismus, který těží ze strachu a předsudků. Varuje před opakováním historie. Na adresu Miloše Zemana napsal: Z tvýho odkazu zbyde, žes dal fašounům první slovo/S Babišem jednou zmizíte, co ale přijde potom?

Lipo prezidentovi předhazuje živený strach z migrantů: V lidech postižených válkou vidíme hned teroristy/ Za strach nakoupil jsi hlasy pro sebe a svoje krysy. A varuje před demagogy a lháři: Zvedni svoji hlavu, vidíš, to jsou oči lháře/ Nebyli si jistý, vymysleli sluníčkáře.

„S angažovanými umělci má tato země bohaté zkušenosti. Jednou budovali lepší zítřky, jindy zazníval osten drtící zkaženou buržoasní společnost. Teď tepou nešvary. Chtělo by to obnovit Festival politické písně,“ reagoval na píseň Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky.

Samotný mluvčí má v textu pasáž: A když už tak horlivě chceš pomáhat lidem tam venku/ Přibal Ovčáčka s Okamurou ke kontingentu.

Jonáš Červinka přiznává, že kromě převažujících pozitivních ohlasů mu spousta lidí za jeho postoj nadává.

„Těchto lidí je sice méně, ale o to víc jsou slyšet. Říkají mi mimochodem, že jsem se chtěl zviditelnit. Na to je ale mnoho komfortnějších způsobů, než tnout do živého, protože společnost je rozdělená. Já jsem se ale potřeboval vyjádřit k tendencím, co kolem sebe vidím. Není mi lhostejné zahraničně politické směřování České republiky. Považuji ho za nebezpečné. Vnímám to zkrátka jako závažné téma,“ vysvětlil svůj politický postoj vtělený do textů Jonáš Červinka.

„Myslím, že rapeři by se měli vyjadřovat i k politickému dění. Spousta lidí ocenila to, že někdo, kdo má vliv na určitou skupinu lidí, se vyjádřil jasně k aktuálnímu dění. Může to přimět lidi k občanské angažovanosti,“ doplnil.