Hasiči na Přerovsku celou noc bojovali s požárem skládky, hlídají i vzduch

10:58

Přes deset jednotek hasičů se od pondělního večera do úterního rána zapojilo u Lipníku nad Bečvou do boje s velkým požárem tamní skládky. Na místo byla povolána i speciální pojízdná laboratoř, která monitoruje, zda se do vzduchu nedostávají nebezpečné látky.