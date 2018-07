Lipenskou přehradou zaplavená Dolní Vltavice se brzy vynoří!

Z nápadu je nadšený kronikář Černé v Pošumaví, kam Dolní Vltavice spadá, František Záhora. Ten pro Rádio Impuls porovnal stav před zatopením a dnes: „To je taková nostalgická vzpomínka, když člověk vidí ty fotografie. Člověk si říká, že by to bylo pěkné tam žít, dívat se, Vltava tekla… No, ale dneska už si člověk na to Lipno zvyknul. I na to všechno kolem. Pokud se to úplně nedevastuje, tak je to vlastně také pěkné…“

Kronikář František Záhora ale smutně dodává, že z původní Dolní Vltavice nezbylo prakticky vůbec nic. Ani hřbitov ne.