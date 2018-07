Bagry rozhrnují ruiny Tepny v Náchodě, kvůli prachu je musí kropit hasiči

Ruiny leží na místě od konce roku 2013. Bývalý majitel JTH Holding je chtěl využít při stavbě obchodního centra, pro nějž už loni získal územní rozhodnutí. Proti stavbě však část místních protestovala. Náchodští zastupitelé koupili plochu se zbořeništěm od developera v půli června za 56 milionů korun (více v článku Náchod koupí ruinu Tepny, místo plánovaných obchodů chce novou čtvrť).

„Nachází se tu beton, cihly, písek, zemina a podobně. Objem sutin je tady asi 25 tisíc metrů krychlových. Kdybychom to rozhrnuli bez jakýchkoli úprav, celá plocha by se zvýšila o metr. Terén je členitý, takže když to rozhrneme, většina nerovností se zaveze. Osmdesát procent zeminy a sutin zde zůstane, zbytek se vysvahuje k ulici Na Příkopech. Nicméně se část bude muset odvézt na skládku, protože se jedná o nebezpečný materiál,“ říká místostarosta Jan Čtvrtečka (ČSSD).

Na hromadách zůstalo množství cihel, kamenů, dřeva či plechů. Město vypsalo zakázku na úklid sutin začátkem července, ze dvou zájemců vyhrála společnost Bezedos, která nabídla vyklidit plochu za 5,85 milionu korun bez započtení daně z přidané hodnoty.

Za dva a půl měsíce musí vytřídit a rozdrtit materiál, zarovnat plochu, strhnout zbytky zdí a oplotit areál. Protože v sousedství je velké sídliště na Plhově, místní hasiči budou zkrápět plochu, aby se tolik neprášilo.

Nedobouraná část jedné z budov, která přiléhá k opravené továrně Drapačových, se už ani bourat nebude. Původně zůstala stát kvůli statice sousední budovy. Radnice ji teď plánuje prodat sousednímu majiteli, který v ní vybuduje administrativní prostory.



Město využije velký pozemek po Tepně nejdřív jako provizorní parkoviště. Zřejmě až noví zastupitelé vyhlásí architektonickou soutěž, k čemu by pozemky mohly sloužit.

„Hned po posledním zastupitelstvu 17. září se bude konat v divadle veřejná debata o využití prostoru pro to, co ve městě chybí. Je to například víceúčelová sportovní hala. Mělo by tu také být bydlení pro mladé rodiny, tedy pro ty, kdo budou mít zaměstnání a trvalé bydliště v Náchodě. Určitě by tu měly být byty pro seniory, určitě tu musí být nějaký park a parkoviště s odpovídající infrastrukturou. Celé to bude připraveno pro architektonickou soutěž,“ naznačuje starosta Jan Birke (ČSSD).



Náchod koupil pozemky za necelých 56 milionů se započtením daně z přidané hodnoty, kterou si bude nárokovat zpět od státu. Cena byla 1800 korun za metr čtverečný. Město zaplatí pomocí úvěru ve výši 58 milionů s dvouletou splatností. Dva miliony korun využije na nákup přilehlých pozemků pro vybudování nové silnice, která propojí Plhovskou ulici s Karlovým náměstím.



V sousedství zbořeniště stojí ještě jedna zchátralá budova bývalé Tepny, v níž soukromý vlastník už deset let plánuje byty i komerční prostory.