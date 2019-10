Ostravský správce skladů lihové mafie dostal 9 let, olomoucký trestu unikl

„Pan Kovářik od samého počátku patřil do té skupiny pachatelů, kteří tu trestnou činnost rozjížděli,“ uvedl ve zdůvodnění rozhodnutí soudce Eduard Ondrášek s tím, že Kovářik musel být podle soudce nepochybně vědom toho, co se ve skladech děje.

„Pantlík nejednal v úmyslu spáchat trestný čin. Ne že by nebyla smlouva, ne že by nedošlo k pokusu vylít líh. Ne, že by se skutek nestal, ale není to trestné,“ vysvětlil pak zprošťující verdikt nad druhým mužem.

Ivan Kovářík, pro kterého žalobce žádal devět let a devět měsíců měsíců vězení, měl podle obžaloby na starosti ostravské sklady, kam nechal Březina navážet nelegální líh. Kovářík o tom podle státního zástupce Miroslava Stokláska věděl a podílel se na nelegálních aktivitách Březinovy mafie.

Potrestán by navíc měl být i za starší část kauzy - čištění lihu v Ostravě v letech 1998 až 2001, který měl poté sloužit k nelegální výrobě alkoholu.

Černý líh mafie v Olomouci nakonec vypustila do kanalizace

Rozsudek zatím není pravomocný, žalobce má výhrady proti osvobození Pantlíka.

„Pokud jde o pana Pantlíka, musím říct, že jeho role byla v podstatě okrajová a došlo i z mé strany ke korekci právní kvalifikace. Nemohu ale souhlasit s tím, že by jeho chování bylo zcela beztrestné,“ shrnul žalobce, který se na místě proti rozsudku odvolal. Pro správce olomouckého skladu navrhoval tříletý trest, případně s ohledem na délku řízení podmínku.

Velkou roli hrálo mimo jiné to, že Pantlík nakonec není považován za člena organizované zločinecké skupiny v čele s Radkem Březinou.

Podle žalobce se nicméně snažil zakrýt její nelegální aktivity. Obžalovaný byl z toho, že se snažil 25. a 26. září 2012, když policisté našli v bývalých olomouckých sladovnách sklad mafie, zmást policii fiktivní nájemní smlouvou a poté se snažil oddálit otevření skladu, aby umožnil zametení stop.

Také na základě Březinových pokynů v noci na 26. září hlídal před areálem, ve kterém se ostatní obžalovaní snažili nelegální líh zlikvidovat.

Březinova kauza zaměstnává policii a žalobce už od podzimu 2012, kdy se v souvislosti s metylalkoholovou aférou zaměřili na nelegální výrobny lihovin.

Hlavní větev takzvané lihové mafie v čele s Březinou byla pravomocně odsouzena v červnu 2017. Nejvyšší trest dostal Březina, za daňový únik 5,6 miliardy korun si odpykává třináct let vězení. Případy Kováříka a Pantlíka ale posléze vrchní soud vrátil zpět ke krajskému soudu k novému posouzení.