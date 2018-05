Pančovaný alkohol opět u soudu. Na údajné odběratele upozornili Březinovi

Případ se tak vrací do doby před metanolovou aférou z podzimu 2012, kdy byznys s nelegálním alkoholem v tuzemsku bujel bez větších obtíží.

Radek a Tomáš Březinovi podle policejního zjištění patřili k největším distributorům pančovaného lihu v zemi, podle některých zdrojů pak byli těmi hlavními. Vrchní soud v Olomouci letos poslal Radka Březinu na třináct let do vězení, jeho bratra Tomáše pak na šest let.

Při vyšetřování svého případu bratři označili své odběratele, mezi nimi i Kamila Hrachovce, Marka Maceje, Martina Plačka a Petra Trubačíka. A právě oni nyní stojí před soudem.

Kriminalisté sečetli, že od firmy Moravia-Chem bratrů Březinových v letech 2003 až 2010 odebrali tito muži více než milion litrů velejemného lihu a vyráběli z něj nezdaněný alkohol, které dále distribuovali.

Až stovky tisíc litrů nelegálního lihu

„Přestože alespoň zhruba věděli, odkud líh pochází, dále z něj vyráběli různé druhy alkoholu a šířili po celé zemi, a to vše bez odvedení spotřební daně. Takto měli obžalovaní způsobit České republice celkovou škodu převyšující půl miliardy korun,“ uvedl státní zástupce.

Obžalovaným hrozí vězení od devíti do čtrnácti let. Podle spisu to rozhodně nebyli žádní troškaři. Když státní zástupce předčítal jednotlivé obchody, tak odebrané množství lihu dosahovalo desetitisíců, ale někdy i statisíců litrů. Ceny se pohybovaly od sedmdesáti do osmdesáti korun za litr lihu.

Obžalovaní jakékoliv spojení s nelegální výrobou alkoholu odmítli.

Obžalovaný: Jako jediný jsem od bratrů nic neodebíral

Podnikatel Kamil Hrachovec řekl, že nikdy žádný alkohol nevyráběl, ani nikomu neprodával. S Radkem Březinou se prý setkal jen jednou. „A to když má známá, která pracuje na pumpě, říkala, že právě on by mohl zajistit větší množství kapaliny do ostřikovačů. Sešel jsem se s ním, dostal ceník, který jsem předal. To bylo všechno,“ líčil.

Radek Březina

Marek Macej alkohol v Ostravě-Mariánských Horách opravdu vyráběl. Ale u soudu odmítl, že by měl cokoliv společného s nelegální výrobou a distribucí. „A už vůbec ne v takovém množství. Vždyť já jsem dělal vše ručně s trychtýřem na jednom velkém stole. Týdně maximálně tisíc litrů,“ vzpomínal Macej.

S Březinou se prý setkal coby obchodním partnerem. „Asi na mě byli trochu naštvaní, protože jsem byl asi jediný výrobce alkoholu v republice, který od nich nic neodebíral,“ konstatoval. Nakonec s nimi prý začal spolupracovat, například kupoval etikety, protože zajišťovali výhodnější ceny.

Termín rozsudku ještě není známý

Když se soudce Maceje ptal, čím si vysvětluje, že Březinovi o něm a uskutečněných obchodech mluvil velmi adresně, tak Macej jen poznamenal: „To nevím, já jim ještě něco dlužil, ale neumím si to nijak vysvětlit.“

Macej prý nakonec měl dlouhý seznam asi 150 odběratelů jeho alkoholu. „Jezdil jsem od trafiky k trafice a domlouval obchody,“ líčil.

V případu ještě budou vypovídat svědci i různí znalci, termín vyhlášení rozsudku není dosud známý.

Velmi rozšířená výroba nelegálního alkoholu dostala citelný zásah v okamžiku, kdy dvojice Rudolf Fian a Tomáš Křepela na podzim 2012 namíchala smrtící koktejl etanolu a jedovatého metanolu. Po jeho požití zemřelo takřka padesát lidí v celé zemi, další desítky mají až doživotní následky.

Začalo rozsáhlé vyšetřování, při kterém policisté odhalili i nelegální podnikání bratrů Březinových. Právě je nejspíše pod názvem bratři Dubinovi zmiňuje i nový dvoudílný film České televize o metanolové aféře. Křepela a Fian dostali doživotní tresty vězení.

