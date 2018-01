Lidé, kteří pobírají doplatek na bydlení, se už do šesti přerovských ulic nenastěhují

9:33

Od 30.1.2018 má město Přerov svou „bezdávkovou zónu“. Její hranice tvoří šest problémových ulic, do nichž už se nemohou nastěhovat lidé, žijící ze sociálních dávek. Nájemníků, kteří tam bydlí, se nové opatření nedotkne - ale je vyloučeno, aby se jejich novým sousedem stal člověk, pobírající doplatek na bydlení. Radní města si od tohoto kroku slibují především to, že se do těchto lokalit nebudou stěhovat lidé, kteří většinou nepracují a žijí jen z podpory státu.