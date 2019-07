Podmínka pro hasiče za smrt kolegy při nehodě platí, žalobce se neodvolal

„Proti rozsudku nemáme žádné námitky, lhůtu na zvážení odvolání jsme si vzali spíše formálně z procesní opatrnosti vzhledem k závažnosti celého případu. S trestem souhlasíme, považujeme ho za přiměřený a byl v podstatě uložen v takové výši, v jaké jsme navrhovali. Odvolání jsme proto nepodali a rozsudek je tak pravomocný,“ shrnul státní zástupce Tomáš Horák.

Soud uložil v květnu hasiči, který se při nehodě vážně zranil a přišel o nohu, podmíněný trest na šestnáct měsíců se zkušební dobou dva roky, zákaz řízení má na jeden a půl roku. Při rozhodování přihlédl k jeho dosavadní trestní bezúhonnosti a projevené lítosti.

„Pro všechny zúčastněné je to tragédie, došlo k závažném následku. Za této situace stačí symbolický trest,“ uvedl tehdy soudce Lubomír Kozák.

„Straně obžaloby nejde o drakonické trestání, protože k nehodě došlo při výkonu náročného povolání. Obžalovaný si ponese tuto nehodu, při které zemřel jeho kolega, celý život,“ přednesl během své řeči žalobce Horák.

Řidič cisterny Matějíček byl odsouzen za usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, protože měl podle obžaloby vzhledem k podmínkám, které panovaly, situaci předvídat a jet pomaleji. Smyk dostala hasičská cisterna v zatáčce ve zhruba osmdesátikilometrové rychlosti.

„Je mi líto, co jsem způsobil. Mou vinou zemřel kamarád, ale zpět se to vzít nedá,“ řekl u soudu v slzách Matějíček, kterého k soudu přišli podpořit jeho kolegové v uniformách a hned na místě se vzdal práva na odvolání. Zaznělo i to, že si průběh nehody nevybavuje. V nemocnici se probral k vědomí až pět dní po ní.

Jeho kolega vypověděl, že při výjezdu ze základny v Zábřehu začalo pršet. Kritický moment přišel na mokré silnici v pravotočivé zatáčce před Libivou za odbočkou na Mírov. Neovladatelná hasičská cisterna narazila do boku protijedoucího auta a poté do náspu. Následně se převrátila na střechu a skončila po nárazu do stromu na boku.

Jak to vypadalo na místě tragické nehody:

Posádka původně vyjížděla k nehodě, kde byli čtyři zranění a nahlášeno vyprošťování. Po chvilce ale dostala od operačního upravenou informaci, že nehoda není tak vážná. Matějíček jel zpočátku až stokilometrovou rychlostí, později rychlost snížil.

Po tragické nehodě vyhlásili odboráři hasičů na podporu rodiny zemřelého a těžce zraněného hasiče veřejnou sbírku, lidé přispívali na dva transparentní účty. Sbírka byla ukončena na konci listopadu. Na každý z obou účtů lidé poslali více než 1,2 milionu korun.

Velitel hasičů Jiří Rýznar, který kolizi nepřežil, byl vyznamenán in memoriam medailí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

