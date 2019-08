Složme se na chatu na Libíně sami, nabádá zastupitel obyvatele Prachatic

Cestu na Libín turisté završují výstupem na rozhlednu. Oběd si pod ní ale nedají. Místní horská chata s kuchyní a ubytováním je prázdná a patří soukromému majiteli.

Snahu o zprovoznění nyní oživil prachatický zastupitel Robert Zeman (Pro Prachatice). Vybízí místní, aby utvořili skupinu investorů, kteří by budovu odkoupili a našli jejího provozovatele.

S vlastníkem je Zeman domluvený na lhůtě do 30. listopadu. Pokud se do té doby podaří shromáždit devět milionů korun, majitel je ochotný objekt přenechat.

„Je to možnost, jak horskou chatu pro lidi zachovat, tak uvidíme, zda se to povede. Samozřejmě by byl ideální co nejnižší počet investorů, proto je vhodný minimální příspěvek deset tisíc korun. Výzva cílí ale spíše na ty, kteří by se chtěli podílet statisícovými nebo milionovými částkami,“ představuje nápad zastupitel.

Podle jeho informací má prodejce v záloze kupce, který zaplatí více peněz. Ten prý ale neplánuje chatu zpřístupnit. Majitel René Odermann mu ji nabídne, pokud do konce listopadu neprojeví zájem Prachatičtí.

„Pár lidí už se ozvalo. Mají zájem se podílet desítkami tisíc, někdo i přibližně jedním stem,“ říká opoziční zastupitel. Zájemci o podíl se budou hlásit do konce září. Když částku dohromady dají, společně založí společnost s ručením omezeným, která stavbu na Libíně koupí. Podle organizátora akce pak noví vlastníci s větším podílem mohou koupit části menších investorů.

Opravy budou nevyhnutelné

Celý komplex sousedí se 140 let starou rozhlednou. Tvoří ho dvě hlavní budovy se 14 pokoji k ubytování. Podle informací zveřejněných realitní kanceláří má restaurace nově rekonstruovanou kuchyň a kapacitu, která pojme jak ubytované, tak turisty a návštěvníky. Sklad umožňuje uschování kol nebo lyží. K dispozici je prý i speciální stan pro společenské akce s osvětlením a vytápěním.

Podle informací MF DNES jsou však interiéry chaty ve stavu, který neodpovídá současným požadavkům na ubytování. V pokojích s malými rozměry jsou údajně stará nevyhovující dvojlůžka a sociálky společné na chodbách. S největší pravděpodobností tak pouhá koupě domu nutně neznamená, že se ihned zpřístupní veřejnosti. Místo toho si vyžádá další investice do úprav.

„To ale bude mít cenu řešit až po případném odkoupení. Až pak uvidíme, zda budou potřeba další investice. Je to však pravděpodobné,“ přiznává Zeman, který prostřednictvím facebookového videa slíbil příspěvek své rodiny ve výši 100 tisíc korun. „Buď by se situace musela řešit navýšením kapitálu, nebo půjčkou ručenou samotnou chatou,“ přemýšlí zastupitel.

Před několika měsíci byl přitom starosta Prachatic Martin Malý (Nezávislí) pověřen zastupitelstvem, aby za město o odkupu objektu jednal. Šéf radnice už tehdy na potřebu oprav upozorňoval. Dojednat obchod se mu nakonec nepodařilo.

„Zastupitelstvo schválilo částku šest milionů korun. Představa majitele se ale lišila a nedohodli jsme se. O navýšení investice se zastupitelstvo také nedohodlo,“ informuje nyní starosta.

I radnice měla v případě úspěchu v plánu sehnat provozovatele. Právě nad provozem visí další otazník. Zatím žádná firma zájem neprojevila. „Věřím, že by se toho někdo ujmul. O nájmu však případně rozhodnou investoři s největšími podíly,“ dodává Robert Zeman.

Opráší plány na sjezdovku?

Na vrchu v letních měsících funguje kiosek. Společně s rozhlednou a lanovým parkem ho provozuje společnost AdrenalinWorld, kterou zastupuje Václav Duchaj.

„Existují objekty, které si města vydržují, protože je chtějí pro své obyvatele. Pokud si město nebo sdružení najde takový důvod, je to jistě chvályhodná myšlenka. Z hlediska podnikatele by mě však zajímalo, proč v domě současný majitel léta nepodniká. Asi proto, že je provoz ekonomicky neúnosný,“ uvažuje.

Podle jeho slov jsou tržby rozhledny a kiosku například při deštivých dnech nízké. „Aby se podnikání v této horské chatě vyplatilo, musí s koupí přijít i plán toho, jak Libín turisticky zatraktivnit a lákat sem více lidí,“ dodává Duchaj.

Už dříve se uvažovalo nad tím, že by lokalita mohla lyžařům přinést sjezdovku s lanovkou. Radnice možná v budoucnu plány na její vybudování opráší. Studii má zpracovanou. „Bude to však finančně náročné a musel by se důkladně zvážit i dopad na životní prostředí,“ uvedl již dříve starosta.