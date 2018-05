Pomohli studentům uspět v soutěžích, teď si učitelé rozdělí miliony

Ze státního rozpočtu putuje do krajů na odměny učitelů za soutěže celkem 25 milionů korun. Výše částky, kterou obdrží jednotlivé školy, závisí na výsledcích v krajských, celorepublikových a mezinárodních kolech.

Region v mezikrajském srovnání skončil na čtvrtém místě. Jedenadvacet středních škol v kraji si tak rozdělí téměř 1,7 milionu korun. Nejvíc peněz, 312 tisíc korun, obdrží Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec získá 228 tisíc korun a Gymnázium v České Lípě dostane 200 tisíc korun.

Ředitelka: Učitelé to nedělají pro peníze

„Ředitelé škol mívají jen omezené možnosti, jak učitele za práci navíc v souvislosti se soutěžemi odměnit. Program Excelence na to myslí a jsme za to vděční. Učitelé to určitě nedělají pro peníze, ale je to pro ně motivační prvek, pokud je někdo za tuto práci ocení,“ řekla Helena Paszeková, ředitelka Gymnázia Česká Lípa.

Škola se loni účastnila dvacítky soutěží, úspěšná byla ve třinácti. Částky, které učitelé obdrží, nejsou nijak závratné. Pohybují se v řádech stokorun až po jednotky tisíc. Jen v případě velmi nadaného žáka, který úspěšně absolvuje třeba 4 soutěže, může učitel dostat víc.

Gymnázium F. X. Šaldy se ziskem bodů a výší dotace řadí na šesté místo mezi středními školami celé republiky.

„Samozřejmě jsem rád, že se Liberecký kraj umístil tak vysoko. Program Excelence podporuje nadané studenty a zejména učitele, kteří se dobrovolně i ve svém volném čase věnují talentovaných dětem. Za to si zaslouží velké uznání,“ vysvětlil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství.



Program se vyhlašuje od roku 2011. Má nejen podpořit pedagogy, kteří se nad rámec svých pracovních povinností věnují nadaným žákům, ale má i zvýšit zájem žáků o účast v soutěžích a pozvednout jejich vědomosti nad rámec školních vzdělávacích programů.