Pistáciové fabie jsou hitem Facebooku, vášniví lovci je fotí i při řízení

Facebooková skupina milovníků takzvaných Pistácií má v současnosti přes osm tisíc členů a jejich počet neustále roste. Řada z nich působí i v Libereckém kraji.

„Fabia jako taková unikátní není, jde právě o onen pistáciový odstín, který rozhodně nepotkáte každý den, ačkoliv někteří členové skupiny to štěstí mají,“ říká jablonecký „lovec“ Pistácií Michal Pavlíček.

Týdně potká tři až čtyři auta, ale podaří se mu zachytit třeba jen jedno. „Zpravidla totiž řídím a není čas tasit telefon,“ vysvětluje Pavlíček.

Pistáciových fabií první generace vyrobila Škoda zhruba sedm a půl tisíce, druhá generace čítá jen pět kusů a třetí řada osm kusů.

„Je zajímavé se rozhlížet a hledat je, dost mě to donutilo jen tak se procházet po práci po městě a pátrat po nich. Vzhledem k vyrobeným kusům je to dnes docela fuška,“ vysvětluje Jan Radostný z Liberce. I on potká za týden zhruba tři pistáciové fabie.

„Ty ale už ani nefotím, mám je v telefonu ‚odstřelené‘ asi stokrát. A je zajímavé, že kdykoliv opustím Liberec, hned v jiném městě potkám Pistácii,“ popisuje svou vášeň Radostný. Jeho snem je „ulovit“ všech pět kusů druhé generace. „Klidně si udělám roadtrip po Česku a okolních státech, protože jedna je na Slovensku a jedna v Německu.“

Majitelé často nemají pochopení

Ačkoliv někteří majitelé patří do skupiny a rádi se svými vozy chlubí, početnější část z nich nemá ponětí, jak oblíbený vůz vlastní. Své o tom ví i Lucie Štarchová z České Lípy, která Pistácii před časem prodala.

„Na nás to auto zbylo v rodině. Ale upřímně, sakra se mi nelíbilo. Hlavně ta barva, my jí tedy říkali hrachová. Byla tehdy nejlevnější. Ani nešla pořádně namíchat v lakovně, když jsem ho odřela. Vůbec nechápu, co je na ní zajímavého,“ kroutí hlavou Štarchová.

Ve facebookové skupině se denně objeví i několik desítek fotek. Čím kreativnější snímek, tím více lajků. Populární jsou záběry se dvěma a více auty najednou, snímky z netradičních míst nebo v nečekaných situacích jako například v reklamách či televizních seriálech. Naposledy tomu bylo v pondělní Policii Modrava.

Focení za jízdy zákon zakazuje

Auta na snímcích od většiny přispěvatelů ale většinou jen stojí na parkovišti nebo jedou po silnici. A to může být problém. Řada fanoušků totiž okamžitě tasí mobil, i když zrovna sedí za volantem.

„Pokud někdo fotí z místa a nepřekáží, tak je to úplně v pořádku. Ale pokud je to řidič, který začne hledat telefon, tak je to špatně,“ říká Stanislava Jakešová, dopravní expertka Týmu silniční bezpečnosti. Zákon totiž zakazuje za jízdy s telefonem jakkoli manipulovat.

Podle Jakešové není vášeň pro pistáciové fabie novinkou. „Je to věc, která vznikla u drážní dopravy. Existuje skupina lidí, která čeká na určitý vlak, který jede v konkrétní čas, a pak si ho fotí. Je to v podstatě sport. A tento sport se teď přenáší na silnice,“ dodává.