Místo tanků sanity, záchranáři cvičili jízdu v terénu

„Nové sanity, které teď pořizujeme, totiž mají asistenty pro sjíždění z kopce. Díky tomu se dostaneme i do míst, kam bychom dnes kvůli složitému terénu nevjeli. Asistent začne auto sám brzdit jak potřebuje, všechno řídí elektronika a vy sjíždíte prudký kopec, aniž byste měli nohu na brzdě. Je to super věc, pomůže to i na sněhu nebo náledí. Za mokra by se vám zablokovala všechna čtyři kola a jeli byste dolů jako na saních, s asistentem ne,“ popisuje Mirek Auxten ze záchranky ve Frýdlantě.

Používání asistenta si ale musí řidiči sanitek pořádně natrénovat. „Třeba tenhle kopec před námi bychom normálně nesjeli. Bál bych se, zvlášť když by tam bylo bláto. Ale s asistentem se to dá. Ovšem bez toho, že bych si to tady nanečisto vyzkoušel, tak bych do toho nešel,“ přiznává řidič Lukáš Janda z Liberce.

Řidič zodpovídá za posádku i vůz

Podle mluvčího krajské záchranky Michaela Georgieva se někdy stane, že řidič sanitky nařídí všem vystoupit. „Má právo rozhodnout, jestli bude riskovat v těžko sjízdném terénu nebo ne. Má zodpovědnost nejen za posádku, ale i za vůz. A když máte spoluúčast u něčeho, co stojí pět a půl milionu korun, tak to není legrace. Takže někdy sanita zůstane pod kopcem a za pacientem se musí pěšky. Teď ale chceme našim řidičům ukázat, že už tu jsou možnosti, jak sjet i těžko dostupný terén,“ poukazuje Georgiev.

U škody na sanitě do sto tisíc korun je spoluúčast řidiče pět tisíc. Nad sto tisíc pak pět procent z výše škody.

„U nás ale máme zavedeno, že když jde o výjezd první a druhé kategorie, kde hraje roli každá vteřina pro záchranu pacienta, tak škodní komise může rozhodnout, že řidič sanity v případě poškození vozu nemusí platit nic. V každém případě se ale snažíme, aby naši řidiči jezdili zodpovědně a snažili se vždy dobře vyhodnotit situaci,“ řekl vedoucí dopravy krajské záchranky Aleš Smetana.

Kromě ježdění po bývalých vojenských cestách se tak řidiči učili i jak si poradit s různými závadami na sanitách nebo jak předejít dopravním nehodám.

„Ukazujeme to na skutečných případech, kdy za nehodu mohl řidič sanity. Včetně toho, kdy usmrtil chodce na přechodu. Protože jsou teď v sanitách kamery, tak je vše nahrané. Takové video je lepší než suchý popis toho, co se stalo, proč k tomu došlo a jak to šlo zvládnout tak, aby se žádná nehoda nestala,“ dodal Georgiev.