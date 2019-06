„Bylo to výpalné!“ Kraje chtějí prověrku rozhodnutí antimonopolního úřadu

Podnět podává Liberecký kraj nejen k samotnému ÚOHS, ale i na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Radní rozhodli o odeslání podnětu poté, co MF DNES nedávno upozornila na propojení předsedy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje s podnikatelem Jiřím Vařilem, který v minulosti za BusLine vystupoval.

„Musí se prošetřit všechny zakázky, v jejichž průběhu do nich přímo či nepřímo zasáhl ÚOHS. Podle informací z médií je evidentní, že pan Rafaj se účastnil akcí spoluorganizovaných firmou BusLine, tedy firma, která se dlouhodobě snažila ovládnout trh s autobusovou dopravou. Rozhodnutí ÚOHS jí v tom nepřímo napomáhalo,“ sdělil Jan Sviták (SLK), náměstek libereckého hejtmana pro dopravu.



Hejtman: Ať se tím zabývá sněmovna

Hejtman Martin Půta (SLK) chce do výzvy vtáhnout i další kraje. „Veřejně se tu zpochybnila nezávislost antimonopolního úřadu. V rámci autobusové dopravy se každoročně na dotacích vyplatí několik miliard korun, takže by to všechno měla řešit i Sněmovna,“ vyzval Půta.

Jak MF DNES zjistila, k Půtovi se připojí i Ústecký kraj a zvažuje to i Zlínský. Všude tam měli problém s dopravními zakázkami, které u antimonopolního úřadu vždy úspěšně napadla firma BusLine. A to se do tendrů původně ani nehlásila a v Zlínském kraji předtím ani nejezdila.

„To nebylo nic jiného než výpalné, jak se říká v mafiánských kruzích. BusLine nám to chtěl torpédovat a ÚOHS mu v tom pomohl. Ale my jsme neustoupili, s člověkem co střílí z brokovnice po autech s lidmi nechceme mít nic společného,“ tvrdí náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek (KDU – ČSL) s poukazem na osobu Jiřího Vařila. Tento vlivný podnikatel dnes již oficiálně ve firmě nefiguruje, v minulosti jejím jménem jednal. Dnes je obviněný z několika trestných činů.

„Podporuji snahu pana Půty a fandím mu. Možná se k té žádosti připojíme,“ dodává Botek.

Připojil se Ústecký kraj

Ústecký kraj rovněž podává podnět k Vrchnímu státnímu zastupitelství. Jak tvrdí náměstek hejtmana Jaroslav Komínek, vydírání od BusLine prý dospělo do té fáze, že kraj si raději jako první v Česku založil vlastní dopravní společnost. „Pan Vařil nám skrze různé instituce házel klacky pod nohy. Byly to nátlakové akce, na které jsme nepřistoupili. K Libereckému kraji se připojujeme,“ uvedl.

Antimonopolní úřad ústy svého mluvčího Martina Švandy vzkázal, že ÚOHS rozhoduje za všech okolností nezávisle. Jakékoliv spekulace o ovlivňování ze strany BusLine odmítl.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je přesvědčen o správnosti a zákonnosti všech svých rozhodnutí, tedy i rozhodnutí týkajících se krajských veřejných zakázek na autobusové dopravce. Jediným měřítkem v rozhodování Úřadu je vždy pouze zákon o zadávání veřejných zakázek a další relevantní legislativa,“ sdělil Švanda.

ÚOHS: Mohou za to kraje

Vinu za zrušené tendry pak úřad připsal samotným zadavatelům tendrů. „Je nezpochybnitelné, že tato zadávací řízení jsou značně složitá a zadavatelé mají potíže s nediskriminačním a transparentním nastavením jejich podmínek. Je pochopitelné, že zadavatelům způsobuje případné zdržení či zrušení zadávacího řízení obtíže, nicméně vinu za to nelze svalovat na ÚOHS,“ odmítl mluvčí.

Obdobně již reagoval i BusLine. „Pokud bychom srovnávali množství návrhů, ve kterých nám ÚOHS přisvědčil, oproti návrhům, ve kterých se s našim tvrzením neztotožnil, je toto srovnání hluboce v neprospěch skupiny BusLine,“ sdělil už dříve Jakub Vyskočil, oficiální majitel skupiny BusLine.