Liberecký kraj podpoří v roce 2018 projekty v oblasti ochrany životního prostředí

„Prostřednictvím Dotačního fondu Libereckého kraje chceme podpořit zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně přírody, činnost záchranných stanic a útulků pro zvířata v nouzi i údržbu a obnovu drobných památek v krajině,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen Rady Libereckého kraje za resort životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

V oblasti ekologické výchovy a osvěty budou finance zaměřeny na podporu škol, informačních středisek, publikační činnosti a osvětových akcí pro veřejnost či dlouhodobé práce mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a oddílů mladých ochránců přírody.

Dotace budou poskytovány do 70 % způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně do výše 150.000 Kč. Termín realizace podpořených aktivit je od 1.1 2018 do 30.9.2019.

„Příjem žádostí bude od 1. do 28. února 2018. Návrhy projektů doporučuji konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu, jejichž jména naleznete v programových výzvách,“ doplnil Jiří Löffelmann.

Ve snaze o snížení administrativní zátěže pravidelných žadatelů je od letošního roku možné k žádosti přiložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh.

Bližší informace k jednotlivým dotačním programům jsou již nyní k dispozici na dotačním webu kraje www.dotace.kraj-lbc.cz