Na vrcholu mrakodrapu postaví Liberecký kraj WC, za rok tu chce kavárnu

16:36

Může to být úchvatný zážitek. Páternosterem vystoupáte do výšky osmdesáti metrů, objednáte si kávu a vychutnáte si ji spolu s jedním z nejkrásnějších výhledů na Liberec. Zažít by to lidé mohli možná už příští rok v mrakodrapu, kde sídlí liberecký krajský úřad.