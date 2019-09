Nemám komu předat veslo, stýská si krajský kronikář roku

„Teď jsem třeba psal o zranění jednoho fotbalisty při zápase. Přiletěl kvůli tomu do Branné i vrtulník, a to je vážně věc, která se tu běžně nestává. Jsou sice dané věci, které mají být v kronice povinně, ale hodně je to i na osobní invenci kronikáře. Takže zastupitelstvo třeba něco schválí, ale já si k tomu připíšu i svůj vlastní pohled. Ještě se mi ale nestalo, že by mi někdo řekl, ať něco škrtnu, že s mým názorem nesouhlasí,“ směje se Dejmek.

V Semilech, které za kroniku získaly letos prvenství v kategorii měst, dokonce vyzývají každý rok veřejnost, aby k zápisu v kronice řekla své. Ani tam se ale nikdy s žádnými protesty nesetkali.

„Zápisy v kronice navíc schvaluje komise, ale kronikář se k tomu může vyjádřit. Je to důležitá práce pro celou historii obce, i když to dnes spousta lidí takhle nevnímá,“ řekl semilský kronikář Ivo Navrátil.

Za první republiky procházely městské kroniky úřednickou cenzurou, za 1. světové války se dokonce zabavovaly, když v nich bylo něco závadného a dnes je největším strašákem zákon na ochranu osobních údajů.

„Jde to do absurdit. Dnes už nesmíte dát do kroniky seznam nově narozených dětí nebo těch, kteří ten rok zemřeli. Ve školách se nám bojí ředitel říct, který žák vyhrál matematickou olympiádu nebo nějaký závod. Nesmí se dávat popisky se jmény pod fotky. Bojím se, že takhle bude naše budoucnost jednou bezejmenná,“ upozorňuje Navrátil.

Panují obavy, kdo bude kroniky psát

Obavy panují i nad tím, kdo jednou bude kroniky psát. Ze zákona přitom mají mít obce kroniky povinně. Jenže nikdo se do toho nehrne. „Mně je dnes 84 let, a žádného nástupce nemám. Sice mě to stále baví, ale jsem jak ten převozník v pohádce. Není komu předat veslo,“ říká Dejmek.

Často tak dochází k situacím, že v kronikách jsou za některé roky prázdné stránky. „Kronikáře jsem začal dělat v roce 2004 a musel jsem zpětně dopsat dění od roku 1990. To byla fuška. Naštěstí jsme malá obec, takže v zápisech zastupitelstva jsou i takové věci jako kdy bude drakiáda a podobně, takže se mi hodně věcí podařilo zpětně dopsat. Ale nedovedu si představit, jak bych to dopisoval ve velkém městě,“ líčí kronikář Leonhard Řehák z Kryštofova Údolí.

I proto se Liberecký kraj snaží práci kronikářů podpořit a ocenit ty nejlepší. Kromě Horní Branné tak porotu zaujaly ještě kroniky Vlastibořic a Blatců a v kategorii měst pak Jablonného v Podještědí a Jilemnice.