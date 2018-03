Je třeba spravit můstky a chránit vodu. Vláda vyjela do Libereckého kraje

„Není to výlet a nebudeme se chlubit s tím, co jsme jako krajská samospráva zvládli. Ale chceme s ministry a premiérem mluvit hlavně o věcech, které potřebujeme s vládou řešit,“ zmínil hejtman Martin Půta.

Není toho málo. Radní chtějí například mluvit o nutných vodohospodářských opatřeních na Hrádecku a Frýdlantsku, která mají odvrátit hrozící ztrátu vody kvůli rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów. Města a obce stále čekají na to, kdy jim stát pošle slíbených 150 milionů korun na projektovou přípravu.

Ve městech chybí dětští lékaři

Řeč přijde i na rekonstrukci Ještědu. Radní chtějí také třeba otevřít diskusi na téma nerovného financování záchranné služby. Navrhují, aby se na hrazení nákladů z poloviny podílely i zdravotní pojišťovny. Příspěvek kraje totiž pokryje 70 procent provozních nákladů záchranky, peníze od pojišťoven tvoří jen menší část příjmů.

Hejtman chce poukázat na to, že v některých městech chybí dětští lékaři a nedaří se je sehnat.

„Chci s premiérem probrat i to, že jezdíme vlakem do Prahy za dvě a půl hodiny. Potřebujeme také pomoci s investicí do krajské nemocnice v Liberci,“ zmínil hejtman Půta.

Jednotliví ministři budou jezdit s konkrétními radními v rámci samostatných programů. „Je to dobrá příležitost, jak ve zhuštěném čase problémy vládě předat,“ zmínil hejtman.

Náklady nebudou tak vysoké jako při prezidentských návštěvách. „Bude to v řádu desetitisíců, ne statisíců. Předpokládáme ale, že se nám ta investice několikanásobně vrátí,“ zdůraznil hejtman Půta.

V Harrachově bude vláda řešit můstky

Premiér v demisi Andrej Babiš pojede rovněž odpoledne do Harrachova, kde se setká se zástupci města a sportovního areálu Harrachov. Přítomen tam bude i vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

„Jednání v Harrachově bude o tom, jak využít peníze, které ministerstvo školství má na takzvaná Národní centra sportu. Právě areál v Harrachově byl před časem vybrán jako Národní centrum pro zimní sporty. Stále ještě ale neexistuje dohoda mezi jednotlivými sportovními sekcemi, kdo o ty peníze bude vlastně žádat. Je v tom Český olympijský výbor, Svaz lyžařů, areál v Harrachově a tak dále,“ řekl Půta.

„Druhá věc jsou pozemky. Protože Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vede stále ještě spor s areálem o to, kolik mají platit za pronájem. Osobně bych se nebránil nějaké dlouholeté smlouvě o pronájmu, která by brala na zřetel, že se ten areál bude starat i o výchovu reprezentantů. A samozřejmě přijde řeč i na tristní stav skokanských můstků,“ dodal.