Desítky tisíc lidí v kraji čelí exekuci, přibývá mladých a seniorů

Varovná čísla zveřejnil projekt ministerstva práce a sociálních věcí a úřadu práce nazvaný Prokop. Ten chce mezi lidmi šířit osvětu, například je učit finanční gramotnosti.

„Liberecký kraj má ze všech krajů republiky třetí nejhorší bilanci, co se týče lidí v exekuci. Těch se zde nachází více než dvanáct procent. Lidé často čelí ne jedné, ale v průměru třem až devíti exekucím. Jde o čtyřicet tři procent z těchto osob. Dalších šestnáct procent z nich má dokonce deset až devětadvacet exekucí,“ vypočítala Michaela Svobodová z projektu Prokop.

Předlužení mladí končí na úřadu práce

Svobodová upozorňuje, že celých čtrnáct procent lidí, kteří jsou v kraji v exekuci, je ve věku 18 až 29 let. „V situaci, kdy jsou předlužení a nemají navíc dostatek informací, pro ně obvykle jediným řešením bývá setrvání na úřadu práce, čímž se ovšem jejich dluhy neztratí, pouze se oddaluje nutnost jejich, třeba i jen částečného, splácení,“ varuje Svobodová.

Podle ředitele Charity ČR Lukáše Curyla je přibližně 22 procent mladých lidí v celé zemi ohroženo nejenom dluhy, ale i chudobou.

„Není to z důvodů, které by nás asi napadly, jako je osobní selhání. Je to z velké části zaviněno rodinným zázemím, ve kterém vyrůstali. Dále je to dáno vzděláním, čtyřicet procent mladých lidí se základním vzděláním má problém s chudobou, u vysokoškolsky vzdělaných toto číslo klesá na třináct procent. Třetím důvodem je zkušenost se ztrátou bydlení nebo časté stěhování,“ uvedl Curylo.

„Do chudoby se dostanou v mládí a nejsou často schopni se z ní vymanit. Vyrůstá tak celá generace. Pro společnost je to velmi riziková ekonomická i morální zátěž, protože lidé zůstávají ve vyloučení celý život. Jsou to lidé z rodin, které se musely zadlužovat, aby si mohly dovolit běžné potřeby, byly to neúplné rodiny, které se často stěhovaly, kde často rodiče trpěli nezaměstnaností,“ podotkl Curylo.

Senioři přestávají zvládat závazky

Zuzana Palečková z frýdlantské pobočky Agentury pro sociální začleňování se domnívá, že lidé nejčastěji půjčkami řeší krizové situace spojené s bydlením, nárůstem cen energií či s různými nedoplatky.

„Půjčují si ale i na nejrůznější akce podomních prodejců nebo na umoření jiných dluhů,“ uvedla Palečková. Náměstek libereckého hejtmana Pavel Svoboda pro sociální oblast upozornil, že se také zvyšuje počet předlužených seniorů.

„Více než 135 tisíc současných důchodců je postiženo exekucí. Každá pátá exekuce v České republice je uvalena na důchod nebo na dávky státní sociální podpory. Část zadlužených lidí se dostává do složité situace právě odchodem do důchodu. Dramaticky klesnou jejich příjmy a oni přestávají zvládat závazky, které si vzali ještě v produktivním věku,“ poznamenal Svoboda.