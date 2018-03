Zastaralý sloninec liberecká zoo neopraví, chce nový za stovky milionů

Na ten ale bude potřebovat několik set milionů korun. Kde a kdy peníze sežene, zůstává zatím velkou neznámou.

„Od rekonstrukce jsme ustoupili i na radu odborníků, kteří mají zkušenosti s projektováním staveb pro slony i z jiných evropských zoologických zahrad. Oprava tak, jak jsme ji plánovali, by nebyla efektivní a navíc by byla i na úkor návštěvníků. Ti by slony pozorovali pouze z omezeného prostoru uvnitř pavilonu. V případě komentovaných prohlídek nebo v létě, kdy je vyšší návštěvnost, by pak docházelo ke zbytečným kolizím,“ vysvětlil ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

V novém pavilonu bude až deset slonů

Studii chce zoo zadat ještě letos na jaře. Zabývat se má rozvojem celé horní části areálu, za novým vstupem. Zahrnout má i pavilon žiraf, hospodářský pavilon a výstavbu nové expozice s názvem Africká planina. Nově se vybuduje i přístupová a návštěvnická cesta a vzdělávací centrum.

Současný výběh a pavilon slonů je zastaralý a nevyhovující.

„Naším cílem je nabídnout návštěvníkům kromě pozorování zvířat možnost strávit v pavilonu delší čas v případě ošklivého počasí a promítnout jim například zajímavé dokumenty,“ doplnil Nejedlo. Kapacita nového pavilonu slonů by měla počítat s deseti zvířaty.

„To ale neznamená, že tu budeme mít deset slonů. Ale je dobré nechat si rezervu třeba pro mláďata,“ zmínil hlavní zoolog Luboš Melichar.

Slonicím by mohlo stěhování ublížit

Při rozhodování, zda se pustit do rekonstrukce, nebo raději zatím peníze ušetřit a udělat projekt na nový pavilon, prý hrály velkou roli i obě slonice, které zoo chová. Těm podle ošetřovatelů současné podmínky nijak neubližují. Pětapadesátiletá Rání, starší ze samic, v nich navíc prožila téměř celý svůj život.

„Oproti ostatním slonům potřebují naše slonice trochu jiný přístup a nadstandardní péči. Mezi nimi a ošetřovateli je unikátní vztah. A vzhledem k jejich věku byl mohl být transport do jiné zoo během rekonstrukce fatální,“ uvedl Melichar.

Současný sloninec je technicky velmi zastaralý, nesplňuje téměř žádná tepelně-izolační kritéria a navíc nevyhovuje ani chovatelsky. Většina zoologických zahrad totiž ustoupila od takzvaného kontaktního chovu a liberecký pavilon ten bezkontaktní neumožňuje.

„Je pravda, že pokud by Rání a Bala zemřely, tak by bylo téměř nemožné sehnat jiné slony,“ dodal Melichar.

Stejné nebezpečí hrozilo i před lety, kdy uhynula slonice Gaudí. Zoo se nakonec podařilo získat dnes čtyřiatřicetiletou Balu. Do Liberce přijela z jedné německé zoo, kde ji po příchodu nového samce museli od stáda oddělit, protože další samice byly vůči ní agresivní.

Sbírka pomohla pavilon vylepšit

Na rekonstrukci slonince vyhlásila zahrada sbírku, která vynesla na 380 tisíc korun. Z peněz se alespoň částečně podařilo pavilon vylepšit.

V obslužné chodbě přibyly speciální krmné vozíky, ze kterých si slonice mohou otvory ve stěně vytahovat chobotem malá sousta zeleniny nebo ovoce. Namísto kameninové podlahy se teď zvířata procházejí po vrstvě z tvrzené gumy, která je šetrnější ke kloubům slonic, a to hlavně v zimním období, kdy uvnitř v pavilonu tráví většinu času. Sloninec získá i nový nátěr, nové budou i informační cedule.