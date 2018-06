Liberecká vědecká knihovna vystavuje faksimile biblí přeložených do českého jazyka

„Bohužel knihovna dosud nevlastnila žádný originální raný překlad bible do češtiny. V březnu letošního roku jsme tento nedostatek částečně napravili zakoupením souboru faksimilí z Muzea biblí v Pelhřimově, které nám nabídlo k zakoupení bible vydané německým nakladatelstvím Ferdinand Schöningh. Do své edice Biblia slavica totiž zařadilo české překlady,“ popisuje Václav Kříček, vedoucí bibliografického oddělení liberecké knihovny. „Překlad biblí do národního jazyka je důležitým mezníkem pro vznik národního písemnictví

a rozvoj spisovného jazyka,“ dodává Kříček.

Knihovna faksimile pořídila za 15 000 Kč. Soubor obsahuje nejstarší úplný český překlad bible – rukopisnou Leskoveckou-drážďanskou bibli ze 14. století, která shořela v roce 1914 při ostřelování belgické Lovaně německou armádou. Dalšími jsou faksimile prvotisku Kutnohorské bible vytištěné roku 1489, kterou zdobí 116 dřevořezů a první překlad bible z původních biblických jazyků Bible kralická, tzv. Šestidílka, tištěná v letech 1579 až 1593. Jako poslední doplňuje sbírku barokní překlad revidované Vulgáty – Bible svatováclavská vydaná v letech 1677 až 1715.

„Příležitost prohlédnout si staré tisky, v tomto případě navíc staré tisky Bible, je jistě pro milovníky knih zážitek, který si nenechají ujít. Čas mají do konce prázdnin,“ podotýká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Zmíněné knihy, které jsou uloženy v oddělení starých a vzácných tisků, lze vyhledat v elektronickém katalogu knihovny.



Zájemci si mohou nově zakoupené bible prohlédnout ve Studijní knihovně v 1. patře.



Výstava zde potrvá celé léto, skončí v sobotu 1. září 2018.