Liberecká iQLANDIA zve učitele z celé země do svých laboratoří

9:33

Neobyčejný den? To je středa 28. března! Liberecká iQLANDIA – jedno z největších science center v ČR – slaví své čtvrté narozeniny. A protože je tento den i Dnem učitelů, rozhodl se tým centra oslavit své výročí společně s kantory z celé země. Zve zcela zdarma zástupce mateřských, základních, středních i vysokých škol od 14 do 16 hodin do své TULaborky. Právě tady jim představí své vzdělávací programy zaměřené na fyziku, chemii či biologii.