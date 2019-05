Liberecká zoo chystá sběratelský hit, bankovku získají jen ti nejrychlejší

„Doufáme, že prodej proběhne ve větším klidu než ve slovenské Zoo Bojnice, kde lidé před zahradou kempovali a stáli hodinové fronty,“ zmínila Barbara Tesařová, mluvčí liberecké zoo.



Hlavním motivem bankovky jsou tři zvířata charakteristická právě pro libereckou zahradu – slon, takin a orlosup.

„Slony u nás máme již více než šedesát let, s chovem takinů jsme začali vůbec jako první v celé Evropě a orlosupy pravidelně vypouštíme zpět do volné přírody v oblasti evropských Alp. Na bankovce navíc nebude chybět ani logo našeho 115. výročí,“ vysvětlila vedoucí oddělení marketingu Marta Dostálová.

Každý kus je originál

Vyrobeno je pět tisíc kusů, do prodeje jich půjde tři a půl tisíce. Zájemci si budou moci suvenýr koupit pouze v areálu zoo, a to od 8 do 16 hodin za 80 korun.

„Každý si může po předložení platné vstupenky do zoo odnést pouze pět kusů tohoto suvenýru. Pro snadnější distribuci také nebude možný výběr konkrétního sériového čísla. Pokud nám nějaké bankovky zbudou, termín nového prodejního dne zveřejníme v úterý, 28. května,“ prozradila Dostálová.

Bankovky jsou ze stoprocentního bavlněného papíru, který se používá při výrobě skutečných eurobankovek. Obsahují rovněž některé ochranné prvky jako hologram či mikrotisk. Díky speciálnímu sériovému číslu je každý kus unikátem.

„Výroba probíhá ve francouzské tiskárně cenin, která vyrábí i pravé eurobankovky. Ostatně i koncept nulaeurových suvenýrů pochází z Francie. Před čtyřmi lety jej vytvořil Richard Faille, a jeho hlavní filozofií je podpora turismu a propagace významných turistických lokalit Evropy,“ vysvětlila Tesařová.