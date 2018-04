Ať děti a důchodci jezdí zdarma, vyzývá Změna. V Liberci chystá referendum

„Dalším tématem je, zda má město vykoupit za 2,3 milionu korun od Povodí Labe hráz rybníku ve Vesci a upravit jeho okolí do přijatelné podoby pro rekreanty. Jde o jednu z mála ploch v Liberci, kde se dá koupat, ale rybník potřebuje odbahnit a okolí zkultivovat. Teď jsou tam vstupy do vody ve stavu, že si tam akorát zlomíte nohu,“ uvedla náměstkyně primátora Karolína Hrbková.

Otázku rybníku zvaného Tajch přitom řešilo liberecké zastupitelstvo už pětkrát. Respektive pětkrát ji smetlo ze stolu.

„Proto chceme, aby o tom rozhodli sami obyvatelé v referendu. To pak bude pro radnici závazné,“ dodala Hrbková.

Opozice ale namítá, že město může zkrášlit okolí Tajchu bez ohledu na to, že hráz teď patří Povodí Labe.

Referendum by bylo s komunálními volbami

Sbírat podpisy pro vypsání referenda chce Změna začít hned příští týden. Sehnat potřebuje minimálně 8,5 tisíce podpisů.

Vlastní referendum by pak mělo proběhnout ve stejném termínu jako podzimní komunální volby. To by mělo zaručit vyšší účast u referenda.

„V případě libereckého zámku má město možnost ho koupit za 96,5 milionu korun. Je ostuda, že jedna z nejstarších budov Liberce, která má velký turistický potenciál, je zavřená a veřejnosti nepřístupná. Mohla by tam mimo jiné vzniknout interaktivní expozice o českoněmecké minulosti Liberce, mohly by se tam konat svatby, využití je široké,“ uvedl náměstek primátora Jan Korytář.

Místo zchátralého amfiteátru louka a hřiště

On sám očekává velké diskuze i u další plánované otázky do referenda, kterou je rekonstrukce zchátralého amfiteátru v Lidových sadech. Radnice nedávno přišla s projektem, že by amfiteátr přeměnila na velké parkoviště především pro návštěvníky zoo. Zamýšlená dotace na stavbu parkoviště ale nedopadla.

„Přijde nám, že jde o příliš cennou lokalitu, než aby se jen zalila asfaltem. Proto chceme zarostlý amfiteátr obnovit, i když ne v jeho původní velikosti, kdy sloužil pro 30 tisíc lidí. Obnovila by se jen spodní část, v té vrchní by byla pobytová louka a přírodní hřiště pro děti,“ uvedla Hrbková.

Amfiteátr by měl sloužit jako letní kino a zázemí pro různé kulturní akce. Obnovu Změna odhaduje na 10 až 20 milionů korun.

Referendum by řešilo i omezení hazardu

Zásah do městské kasy představuje i další bod referenda, tedy doprava MHD pro děti do 15 let a seniory nad 65 let zdarma.

„Znamenalo by to ztrátu na příjmech asi dvacet třicet milionů. Na druhou stranu bychom ulevili rodinám s dětmi a důchodcům, jejichž příjmy také nejsou veliké,“ uvedl člen Změny Josef Šedlbauer.

O další miliony by se příjmy města ztenčily v případě, že by lidé v referendu odpověděli kladně na otázku, zda se má omezit počet míst k hazardu ve městě na maximálně sedm míst.

„Máme obavu, aby se po volbách zase neměnila vyhláška ve prospěch hazardu, který se nám teď podařilo omezit. Když lidé řeknou, že víc hazardu nechtějí, bude to muset město respektovat,“ řekl Šedlbauer.