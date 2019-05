Kvůli obviněným manažerům blokuje policie autobusy v Liberci

Zjistilo se totiž, že zakázka na pořízení autobusů byla zmanipulovaná a vozy mohou být výnosem z trestné činnosti. Informaci jako první přinesl web Zdopravy. cz.



„Z dosud zjištěných skutečností vyplývá, že obviněný Luboš Wejnar (bývalý ředitel DPMLJ) se spoluobviněným Jiřím Vařilem (podnikatel spojený s BusLine) ovlivňovali veřejné zakázky vyhlašované DPMLJ s cílem dosáhnout zadání předmětných zakázek předem vybranému dodavateli. Wejnar upravoval dle pokynů Vařila způsob zadání veřejných zakázek i zadávací podmínky, a to u zakázek na dodání sedmnácti autobusů a na rekonstrukci tramvajové tratě Rumunská – Šaldovo náměstí,“ stojí ve zdůvodnění zaslaném Národní centrálou proti organizovanému zločinu, které má MF DNES k dispozici.

Dopravní podnik nemůže autobusy prodat ani pronajmout

Co to v praxi znamená? Dopravní podnik o devět zmíněných autobusů fyzicky nepřijde, ale nesmí s nimi nijak nakládat.

„Jsou omezena naše vlastnická práva k autobusům, nemůžeme je pronajmout, prodat ani jinak zatížit. Nepočítají se do jmění společnosti, nesmíme je použít v rámci záruky za úvěr ani zpětný leasing. Nad rámec toho máme povinnost policii hlásit jakékoliv škodní události, pokud se autobus nabourá,“ vysvětlil předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek.

Zajištění devíti plynových autobusů zatím nepředstavuje pro DPMLJ žádný větší problém. Zděnek tvrdí, že policie by je mohla také fyzicky zabavit.

„Pokud se po pravomocném rozhodnutí v této kauze prokáže, že autobusy byly skutečně výnosem z trestné činnosti, dojde k vymáhání škody a budou zabaveny. Toto zatím vnímám jen jako první krok,“ přiblížil současný šéf DPMLJ.

Nahradit devět autobusů ze své flotily pak nebude pro DPMLJ snadné. Podle Zděnka se bude muset zcela přehodnotit plán obnovy vozového parku.

„Ten plán se bude muset samozřejmě změnit, nedělá nám to radost. Stejně jako to, že to opět vrhá špatné světlo na náš podnik, jehož jméno se pracně snažíme očistit,“ dodává Michal Zděnek.

V kauze je obviněno devět lidí

Náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc je současným vývojem rovněž rozezlen. „Štve mě to. Jsem dlouhodobě zklamán tím, co se v dopravním podniku pod vedením pana Wejnara dřív dělo, toto neblahé dědictví teď musíme nést my. Jsem ale v životě optimistou a věřím, že ten Damoklův meč, který nad námi visí, z nás brzy sejmou,“ tvrdí Šolc.

Zajištěné autobusy dopravního podniku jsou jen malým dílkem z velké skládačky, již se policisté pokoušejí už více než rok sestavit. Obviněno je devět lidí, kromě exředitele Wejnara a podnikatele Vařila také někdejší šéf představenstva DPMLJ Pavel Šulc nebo několika manažerů z firmy Eurovia a Tezas Servis. Posledně zmíněná firma například dodala plynové autobusy Urbanway libereckému dopravnímu podniku.

Podle policie je do rozsáhlé korupční kauzy zapleten i fotbalový boss Miroslav Pelta, do jehož jabloneckého klubu se peníze z dotací určených na rekonstrukci odkláněly. V síti kriminalistů uvízl i někdejší krajský radní za SLK Vladimír Mastník, jemuž měl podle policejních odposlechů platit politickou kampaň BusLine.